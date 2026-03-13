El titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto Barrera, afirmó que una eventual censura tras su interpelación del 19 de marzo queda exclusivamente en manos del Pleno congressional. El ministro negó haber realizado conversaciones previas con grupos parlamentarios para gestionar resultados del control político.

“No, la única conversación que voy a tener es la exposición de mi trabajo y el plan que tengo para los siguientes meses, nada más. No le temo, pero es que no está en mí. Eso lo decide el Congreso”, aseguró frente a la prensa.

Prieto detalló que su presentación se centrará en resultados concretos de gestión y planes futuros del sector. En esa línea, dejó claro que no experimenta temor ante el escrutinio legislativo pero reconoció que esa decisión le corresponde al Parlamento.

Desde octubre el MTC ha sostenido 28 reuniones con gremios de transportistas en mesas técnicas especializadas. Las conversaciones abordan seguridad vial, programas sociales y salud ocupacional del ecosistema logístico.

Un paro reciente tuvo repercusión mínima gracias a coordinaciones previas con dirigentes sectoriales. El Gobierno mantiene política de puertas abiertas permanente con choferes, propietarios y empresarios del transporte.

Prieto anticipó continuación del diálogo institucional para evaluar demandas gremiales. Esa metodología busca soluciones sostenibles a desafíos estructurales de la actividad vial nacional.