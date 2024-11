El ministro de Transportes, Raúl Pérez-Reyes, se refirió sobre las declaraciones que emitió ayer en RPP, donde habló sobre las movilizaciones sociales que se han realizado en Lima y diferentes regiones del país desde el miércoles pasado.

En dicho medio, el titular del MTC cuestionó a los manifestantes y sus motivaciones. “Si usted va a hacerle caso a lo que dicen las pancartas entonces no tenemos nada qué discutir. O sea, las pancartas dicen ‘nos están matando’. A ver si usted me puede contar, ¿a quiénes están matando?”, sostuvo.

“Justo al costado del aviso de ‘nos están matando’, dice ‘Dina asesina’, ‘Nueva Constitución’, y aparecen banderas de partidos políticos de izquierda radical que hace rato que quieren tratar de mover la calle, ya lo intentaron hace un año y medio, no les ligó, y están ahora en el mismo tema, a eso me refiero”, añadió.

Sin embargo, Raúl Pérez-Reyes afirma que dichas palabras fueron sacadas de contexto.

“Lo que dije ayer es que los que dicen ‘nos están matando’ no se están refiriendo al problema de inseguridad ciudadana (…), porque al costado decía ‘Dina asesina’. Son las personas que estuvieron quejándose en diciembre del 2022 (…) Esto no es una dictadura, es una democracia”, expresó.

También dijo que no cuestiona la legitimidad de las protestas, sino que estas se utilizan “para argumentos políticos electoreros”.

“Por supuesto que sí (son justas las protestas), nadie está discutiendo eso, lo que estamos discutiendo es los que usan políticamente este tema legítimo de la preocupación por la inseguridad ciudadana (y) lo utilizan para argumentos políticos electoreros, esa es la discusión”, agregó.

“Si descontextualizan la declaración va a quedar como que yo estaba cuestionando (los reclamos). Lo que yo dije ayer es que quienes ponen el aviso ‘nos están matando’ al costado de aquellos que dicen ‘Dina asesina’, son personas que no están preocupadas por la inseguridad ciudadana, no están reflejando eso (…) Es la misma agenda de quienes estuvieron en diciembre del 2022 e intentaron poner al país en riesgo y que no quieren la democracia”, manifestó.