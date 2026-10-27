El ministro de Vivienda, Mauricio Arnillas, señaló que el Estado no cuenta con capacidad para trasladar a todas las familias asentadas en quebradas que podrían verse afectadas por las lluvias asociadas al fenómeno El Niño. Ante el riesgo de desbordes en los próximos meses, pidió a quienes viven en estas zonas reconocer el peligro y evitar permanecer en los cauces.

El funcionario ya había exhortado el domingo a las personas que habitan cerca de torrenteras a prepararse y abandonar esos lugares ante la posibilidad de que el agua se desborde. Este martes reiteró su llamado desde la iglesia de Las Nazarenas, donde brindó declaraciones a los medios de comunicación.

Pide a familias no volver a las quebradas

Arnillas advirtió que algunas familias regresan a las zonas de riesgo después de superar una emergencia y vuelven a construir viviendas en los cauces. Sobre esta situación, sostuvo que la reubicación de toda la población expuesta no puede ser asumida por el Estado.

“El Estado no puede cubrir todo eso; cada familia tiene que tomar conciencia de la situación, cada (fenómeno) del Niño que ocurre, las familias, cuando entra el agua, se ven perjudicadas, salen de la situación y luego vuelven a entrar a la torrentera, están construyendo casas en medio del cauce de la torrentera, tienen que tomar conciencia de eso”, señaló ante la prensa.

El ministro indicó que el Gobierno continúa con los trabajos de descolmatación en quebradas y cauces para reducir el riesgo de desbordes. También precisó que la maquinaria opera a máxima capacidad, incluso en dos turnos al día, aunque consideró que estas labores no son suficientes si las familias siguen viviendo en zonas expuestas.

“Estamos descolmatando quebradas, estamos trabajando para descolmatar cauces, la maquinaria está a tope trabajando incluso dos turnos por día, pero con eso no basta; las familias que viven dentro de las quebradas tienen que tomar conciencia, ellos mismos tienen que tomar conciencia de la situación”, aseveró.