El ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Wilder Sifuentes, rechazó que la contratación de jóvenes que visitaron el despacho del presidente José Jerí haya sido producto de reuniones con el mandatario. En declaraciones a la prensa, sostuvo que dichas contrataciones se ejecutaron dentro del marco normativo vigente, mediante el Fondo de Apoyo Gerencial y órdenes de servicio reguladas por directivas específicas.

El titular del sector aseguró además que el gabinete ministerial se mantiene unido y enfocado en la ejecución de proyectos, pese a la caída en los niveles de aprobación del presidente Jerí.

Transferencia de predios en Ancón

Sifuentes defendió la entrega de terrenos a la Municipalidad Metropolitana de Lima, indicando que el objetivo es el desarrollo de vivienda de interés social. Además precisó que no se ha acreditado ninguna irregularidad en el procedimiento y que la transferencia responde a una solicitud realizada por la comuna limeña desde hace más de un año.

“Son más de 25 000 personas que serán beneficiadas en este proyecto, ciudad bicentenario Luis Castañeda Lossio en Ancón que ha sido solicitado por la Municipalidad Metropolitana de Lima”, precisó el ministro.

El funcionario informó sobre la entrega parcial de una obra de agua valorizada en más de S/ 49 millones que beneficiará a más de 14 mil personas. Señaló que estas acciones forman parte de proyectos destrabados por el actual gobierno.

Anunció además la publicación de un decreto supremo que permite el fraccionamiento del incremento tarifario del servicio de agua potable. Explicó que el aumento no se aplicará de manera inmediata en un solo tramo, sino de forma proporcional, con un ajuste mensual aproximado de S/ 0.35 hasta alcanzar el tope previsto para junio.

Sifuentes enfatizó que el Ejecutivo continúa trabajando de manera coordinada con Sedapal, Sunass y la Presidencia del Consejo de Ministros. El ministro buscó así transmitir un mensaje de estabilidad en medio de la crisis política que enfrenta el presidente Jerí por sus reuniones no registradas con empresarios chinos.