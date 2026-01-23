El ministro del Ambiente, Miguel Ángel Espichán, se pronunció sobre la situación política que enfrenta el presidente de la República, José Jerí, quien actualmente afronta seis mociones de censura en el Congreso tras la difusión de videos que lo vinculan con empresarios chinos cuestionados.

Durante una entrevista en Canal N, el titular del Ministerio del Ambiente sostuvo que el jefe de Estado ya brindó las explicaciones correspondientes y se encuentra colaborando con las instancias competentes que evalúan el caso.

“El presidente ha acudido a la comisión, ha dado las aclaraciones necesarias y se ha puesto a disposición de las autoridades. Está colaborando con las investigaciones”, manifestó Espichán durante una actividad oficial.

En esa línea, el ministro hizo un llamado a la prudencia y a la estabilidad institucional, al considerar que el país atraviesa una coyuntura que exige responsabilidad por parte de todos los actores políticos. Asimismo, remarcó que el Ejecutivo debe mantener el enfoque en los principales retos del gobierno.

“Corresponde continuar trabajando con mesura y respaldando a nuestras instituciones. Tenemos como prioridades la lucha contra la criminalidad organizada y la garantía de un proceso electoral responsable”, enfatizó.

Por otro lado, el encargado del Minam resaltó el lanzamiento de la actividad “Perú en Bici”, una iniciativa que busca promover el uso de la bicicleta como medio de transporte sostenible en la capital. El evento se desarrollará el domingo 8 de febrero y contará con dos rutas en la ciudad de Lima.

Según Espichán impulsar el uso de la bicicleta contribuye a la reducción de emisiones contaminantes, teniendo en cuenta que el parque automotor genera aproximadamente el 13 % de los gases de efecto invernadero en el país. Asimismo, destacó los beneficios de este medio de transporte para la salud pública, la descongestión vehicular y la mejora de la calidad del aire.