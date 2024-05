El ministro del Interior, Juan José Santivañez, anunció este viernes un próximo cambio de generales y oficiales en la Policía Nacional del Perú (PNP).

La decisión se toma tras evaluar el desempeño de las fuerzas policiales y considerar que no se estarían cumpliendo con los objetivos establecidos para combatir la delincuencia.

Durante el operativo ‘Amanecer Seguro’ realizado en el distrito de El Agustino, Santivañez expresó su preocupación por la situación actual.

“Tiene que funcionar el Poder Judicial. No es justo que la Policía Nacional capture a los presuntos delincuentes y luego ya sea porque pasan al Ministerio Público o al Poder Judicial terminen en la calle nuevamente. No es justo”, señaló.

El ministro enfatizó la necesidad de tomar medidas contundentes para enfrentar la delincuencia: “Hay que salir a cazar a los delincuentes. Es una instrucción que ya he dado y han sido políticas de esta gestión. A razón de estas políticas, en las próximas horas saldrá la primera relación de oficiales y generales cambiados, porque no están cumpliendo con los objetivos que esta gestión ha dispuesto: general que no trabaja, general que tiene que salir y ser relevado”.

Respecto al caso del coronel Harvey Colchado y otros oficiales envueltos en procesos disciplinarios, el ministro Santivañez aclaró que estos procesos son independientes de cualquier gestión del Ministerio del Interior.

“Se sujeta a una ley especial y exclusiva, que es la 30714, donde la máxima autoridad es la inspectoría general de la PNP. El proceso, de acuerdo a ley, es absolutamente reservado”, indicó.