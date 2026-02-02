Ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, afirmó que la reunión extraoficial entre el presidente José Jerí y el empresario chino Zhihua Yang fue una visita ocasional, a la que asistió por invitación del mandatario.

El pasado 26 de diciembre, en plena celebración por Navidad, el jefe de Estado acudió a un chifa de propiedad del empresario chino, vistiendo una capucha y en altas horas de la noche.

“Esta visita ha sido ocasional luego de terminar una jornada de trabajo, antes de las 10:00 de la noche en ese espacio el presidente me hace la invitación para ir a cenar. No se trató nada irregular, esta cena ha sido ocasional”, señaló Tiburcio.

El titular del Mininter señaló que, durante los recorridos que realiza junto al presidente Jerí, se han sostenido en reiteradas ocasiones encuentros en distintos puntos del país. “Sean esquinas, bodegas y provincias”, expresó. Asimismo, indicó que “nunca se han dado en ocasiones formales o establecidas, siempre ocasionales” al igual que la cena con Yang.

El ministro del Interior indicó que durante el encuentro se abordaron asuntos relacionados con las celebraciones navideñas y las actividades previstas en Palacio de Gobierno. “No se trató ningún tema vinculado al Estado”, manifestó.

Tiburcio dijo que en la reunión del 26 de diciembre, realizada en el distrito de San Borja, estuvieron presentes otras dos personas, además del presidente José Jerí y el empresario chino, y precisó que no conocía a ninguno de los ciudadanos chinos que asistieron al encuentro.

“Estuvieron dos personas más: un ciudadano chino que no hablaba nada castellano, que solo lo hacía con el dueño del chifa; y otra persona más que ha sido identificada como Xi Wu Xiadong que tampoco nunca los he conocido”, añadió.

“Yo nunca lo he conocido y tampoco sabía que era empresario, solamente el dueño del chifa”, indicó Tiburcio sobre Zhihua Yang. Además, afirmó que en “ningún momento” dejó solo al mandatario con Yang.