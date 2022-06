En un intento por evadir su responsabilidad, el titular del Interior, Dimitri Senmache, responsabilizó a la Fiscalía por la fuga del exministro de Transportes Juan Silva, protegido del presidente Pedro Castillo.

En la Comisión de Fiscalización, sostuvo que el Ministerio Público demoró en comunicar por las vías formales la detención de Silva Villegas, sobre quien pesa una orden de detención preliminar por 15 días y está como no habido desde que esta se hizo pública.

Como se recuerda, el extitular de Transportes es sindicado por encabezar, junto con el jefe de Estado, una organización criminal en el portafolio que dirigía.

El titular del Mininter argumentó que no hubo una orden judicial de seguimiento para el prófugo. “No podía hacer seguimiento dado que eso no se enmarca en el pedido del proceso de videovigilancia (que formuló la Fiscalía)”, aseguró.

Senmache Artola aseveró también que la Policía realizó cabalmente su trabajo y que la videovigilancia solo se ejecutó a inmuebles involucrados a Silva desde el 27 de mayo, lugares donde no estaba el exministro de Transportes.

Agregó que el 6 de junio recién se le informó de las medidas de detención y no el 4 de este mes, cuando fue expedida la orden judicial para su captura.

“Si el Ministerio Público tuvo las evidencias antes del 26 de mayo, por qué no solicitó allanamiento y también la captura”, dijo.

SE LAVA LAS MANOS. Los congresistas presentes le cuestionaron a Dimitri Senmache su gestión al frente del Ministerio del Interior, la que calificaron de mala debido a que permitió que el prófugo burle la justicia.

Ante ello, respondió lo siguiente “Solo quiero aclarar un punto. Estoy poniendo en duda una correcta actuación del Ministerio Público en su rapidez en la que tienen que actuar”, enfatizó.

En esa línea, criticó el comunicado que en la víspera difundió el Ministerio Público, en el que se detalló fechas en las que desarrolló audiencias y también la disposición para detener a Silva.

“Ese comunicado no dice toda la verdad. No dice que ellos recibieron la resolución el 4 y lo enviaron el día 6, no dice eso. Hacen pensar que la Policía conocía desde el día 27 el pedido de vigilancia y no es así”, remarcó.

Además, reconoció que desde el 2 de junio Silva se encuentra como no habido, pues “no se presentaba” ni se comunicaba con su escolta de seguridad.

“Hay un informe que da cuenta (de ello)”, precisó.

Añadió que no tiene ningún temor de encontrar a las personas que buscadas por la justicia.

“Al señor Silva, (Bruno) Pacheco o (Fray) Vásquez Castillo, a ninguno de ellos tenemos ningún temor de detenerlos”, manifestó.

Consultado por si el caso ameritaría que renuncie, el titular del Mininter, respondió que no.

CRÍTICA. Al respecto, el presidente de la Comisión de Fiscalización, Héctor Ventura, cuestionó a Senmache por no haber reconocido la responsabilidad política de la fuga de Juan Silva y que todo lo haya atribuido a la Fiscalía.

“Están destruyendo la imagen de nuestra Policía Nacional”, dijo.

En ese sentido, adelantó que citará al fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, para que dé su versión.

Similar opinión tuvo el exdirector PNP Eduardo Pérez Rocha. “¡Es responsable (de la fuga de Silva)!”, enfatizó a Correo.

BÚSQUEDA. En otro plano, la noche del último jueves personal de la Dirección contra la Corrupción (Dircocor) y la Fiscalía allanaron la vivienda de Juan Silva, en el distrito de Puente Piedra.

La búsqueda comprendió los distritos de Carabayllo y Ancón, a fin de dar con el paradero del exministro, por la orden de detención preliminar dictada en su contra. Sin embargo, Silva no fue ubicado.

En el inmueble de Puente Piedra había una mujer, quien en un comienzo demoró en abrir la puerta y tras salir estuvo reacia a la diligencia. Sin embargo, los agentes policiales le indicaron que tenían una orden judicial y que entrarían, reportó RPP.

Vecinos de la zona indicaron que a una cuadra y media de dicho inmueble vive una sobrina de Juan Silva y que el exministro fue visto en esa zona hace solo cuatro días. Añadieron que esta mujer trabajaría en el Poder Judicial y le daría información a su tío.