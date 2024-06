Miguel Pérez Arroyo, abogado de Harvey Colchado, se pronunció por el audio difundido por el medio La Encerrona en donde se escucha presuntamente al ministro del Interior, Juan José Santiváñez, pidiendo ‘controlar’ al periodista Marco Sifuentes.

La defensa del exjefe de la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac) reveló que dicha grabación fue entregada a su patrocinado.

“Hay declaraciones de mi patrocinado en función a estos eventos. Puedo decir que esos audios son reales y que existen más audios. [¿Confirma que es la voz del ministro del Interior?] Pareciera que sí, no soy perito acústico, pero pareciera que sí. La dinámica es esta: se entregó el audio a un oficial de la Policía y él se lo hizo legar a mi patrocinado”, sostuvo a Canal N.

Asimismo, Pérez Arroyo aseguró que cuando mencionan al ‘doctor’ se refieren a Harvey Colchado.

“El doctor es Colchado, se refieren a él como el doctor”, manifestó.

“ Querido amigo, ¿cómo estás? Oye, dile, pues, al Doctor que controle a ese h***** de La Encerrona, porque ya la gente cree que me están empezando a golpear y no es la idea, pues. Tú sabes que nosotros somos amigos y hemos hablado, yo voy a apoyar en la medida de lo posible; y estoy siendo respetuoso, pero no generemos esta disparidad que entre hoy a la actualidad habíamos llegado ”, se escucha en la grabación obtenida por el medio digital.

Juan José Santiváñez, ministro del Interior, niega autenticidad de audio difundido por un medio periodístico

El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, desmintió la autenticidad de un audio difundido por La Encerrona, en el que se le escucha insultar a Marco Sifuentes, afirmando que no reconoce la voz ni el contenido como propios.

“Soy sumamente respetuoso de la prensa (…) les respondo a todos y a todas porque es una muestra de respeto a la profesión que ejercen, que es el mismo respeto que yo exijo cuando me abordan. ¿Ahora pretenden atribuirme un seguimiento en España? Realmente descabellado”, expresó Ministro del Interior.

En un comunicado publicado en la cuenta oficial de X del Ministerio del Interior, se informó que el medio se negó a compartir el audio cuando se le solicitó para formular los descargos.

Santiváñez destacó su apertura para responder a la prensa y reafirmó el compromiso del Ministerio del Interior con la libertad de expresión y la seguridad de todos los peruanos.

“El titular del sector Interior (Juan José Santiváñez) siempre ha mostrado apertura para responder ante la prensa local, regional e internacional, incluso sobre aspectos distintos a los vinculados al sector Interior, como muestra de profundo respeto al ejercicio de la labor periodística”, señala el documento.

Luego se lee: “El Ministerio del Interior reafirma su compromiso de respaldo absoluto a la libertad de expresión y reitera que seguirá trabajando sin descanso en favor de la seguridad de todos los peruanos y peruanas”.

