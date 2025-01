El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, se refirió sobre la existencia de una presunta red de prostitución en el Congreso de la República. Este domingo 12 de enero, Santiváñez dijo que dicha hipótesis carece de sustento.

“Nosotros estamos en un proceso de investigación. No puedo brindar mayor información de diferencia por una sencilla razón: somos la entidad constitucionalmente reconocida que está a cargo de la investigación. Ahora, si se me pregunta una referencia personal, yo sinceramente lo dudo. Me parece una hipótesis que no tiene mayor fundamento. Sería absolutamente descabellado pensar eso”, declaró a Canal N.

Ministro del Interior observa la ley de detención preliminar

El Ejecutivo continúa evaluando la autógrafa de ley que restituye la figura de detención preliminar en casos de no flagrancia, norma que le fue remitida por el Congreso el 16 de diciembre pasado.

Pero quien sí se pronunció al respecto fue el ministro del Interior, Juan José Santiváñez.

Tras una visita protocolar al presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, el ministro fue abordado por la prensa parlamentaria.

El sector Interior tiene objeciones a la ley, dijo el funcionario.

“Lo que sí quiero adelantar es que el Ministerio del Interior, o la oficina técnica del Ministerio del Interior, sí ha procedido a efectuar objeciones al marco de la norma”, afirmó.

Explicó que “son observaciones técnicas proponiendo una reformulación para que pueda perfeccionarse la norma”.

Insistió Santiváñez en que las las observaciones que su sector ha formulado “han sido observaciones absolutamente técnicas, válidas, dentro de un marco jurídico”.

“ILEGAL”

Los técnicos del Mininter, según el ministro, han advertido “que la redacción, tal como está formulada, contradice el marco jurídico”.

Argumentó que no se puede pretender avalar, por ejemplo, una detención preliminar por un delito sancionado con cuatro años cuando la ley penal dice que la prisión es a partir de los cinco.

“Eso es ilegal”, a su juicio.

