El ministro del Interior José Zapata inspeccionó personalmente el centro de comando policial para verificar el uso de cámaras instaladas en buses urbanos. La visita buscó corroborar cómo estos dispositivos ayudan a identificar extorsionadores que atacan el transporte público en Lima Metropolitana.

Según el titular del sector, actualmente operan 239 cámaras conectadas al sistema central de videovigilancia de la PNP. La plataforma permite detectar en tiempo real a personas buscadas por la justicia mientras circulan en las rutas afectadas por la criminalidad.

“Estamos hablando que ya se encuentran en funcionamiento 239 cámaras aproximadamente de más de 3 000 que se tienen proyectadas y es más, en los últimos meses ya hemos tenido resultados, personas solicitadas por la justicia han sido detectadas desde este centro e intervenidas inmediatamente por la Policía Nacional del Perú y llevadas a los órganos jurisdiccionales que son solicitados”, informó.

Foto: Mininter.

Resultados de la vigilancia centralizada

Desde la implementación del monitoreo, las autoridades han logrado intervenciones exitosas contra sospechosos. El ministro confirmó que varias personas requisitoriadas fueron ubicadas y detenidas gracias a la tecnología policial.

La inteligencia artificial integrada al sistema también resulta clave, pues permitirá reconocer inmediatamente a los individuos con alerta judicial. Esta capacidad agiliza las operaciones que antes requerían patrullajes extensivos por toda la ciudad.

José Zapata anunció que pronto se incorporarán más cámaras de empresas transportistas al centro policial. La meta establecida supera las 3000 unidades operativas para ampliar la cobertura en las zonas críticas.

Además, la Municipalidad de Lima adquirirá 40 mil dispositivos adicionales en los próximos días. Estas cámaras municipales se sumarán al esquema nacional coordinado por el Ministerio del Interior.

El transporte público sufre constantes amenazas de bandas organizadas que exigen cuotas y cometen homicidios. Los conductores y pasajeros enfrentan riesgos diarios en rutas específicas de la capital por la acción de estas organizaciones.

La PNP concentra esfuerzos para neutralizar a los grupos que operan contra el sector. La integración tecnológica representa una herramienta clave en la estrategia de seguridad vial anunciada por el gobierno.