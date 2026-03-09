El ministro del Interior, Hugo Begazo de Bedoya, intervino en la ceremonia oficial de lanzamiento del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y Lucha contra la Criminalidad para el período 2026-2028, celebrada en el distrito de San Isidro. Durante su exposición, el titular del sector reafirmó su determinación para confrontar las redes delictivas organizadas, potenciar las operaciones policiales y devolver la tranquilidad a la población golpeada por la alta criminalidad.

Begazo explicó que esta política pública integra de manera orgánica la reacción institucional ante un tipo de criminalidad que se ha vuelto más agresiva y sofisticada en su estructura. La estrategia establece compromisos desde el Poder Ejecutivo hasta las entidades del sistema de justicia penal, pasando por los gobiernos regionales, locales y el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana en su totalidad.

El ministro detalló que el plan se organiza alrededor de cuatro metas fundamentales para transformar la capacidad estatal de respuesta ante la delincuencia. Estas prioridades incluyen el impulso a la prevención mediante patrullaje comunitario, el dominio efectivo del territorio nacional, el desarrollo de inteligencia policial avanzada y la optimización de la administración penitenciaria y judicial.

¡Un paso firme por la seguridad de todos los peruanos! 🇵🇪 El presidente José María Balcázar participó esta mañana en la promulgación del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y Lucha contra la Criminalidad 2026-2028.



Esta hoja de ruta estratégica marca el inicio de una ofensiva…

Begazo de Bedoya describió las nuevas dinámicas del crimen que demandan una transformación profunda en las capacidades institucionales. En esa línea, señaló que las organizaciones delictivas actuales exhiben mayor brutalidad y conexiones internacionales que exigen una ofensiva coordinada en múltiples dimensiones.

El ministro enfatizó que la victoria contra estas amenazas requiere la participación activa de todo el aparato estatal en sus diferentes componentes.

“El crimen ha cambiado y hoy opera mediante estructuras más violentas y redes que incluso cruzan fronteras. Frente a ello, la única manera de derrotarlo es con una acción conjunta del Estado, con una estrategia que actúe en todos los frentes: prevención, control territorial, inteligencia, investigación criminal y una respuesta oportuna del sistema de justicia”, declaró.

Begazo anunció el despliegue de herramientas tecnológicas modernas para capacitar a la Policía Nacional del Perú en tareas de análisis criminalístico. Esta modernización busca elevar el nivel profesional de la institución y restaurar la credibilidad ante la ciudadanía mediante resultados concretos en la reducción de la delincuencia urbana.

El titular del Mininter ratificó que desde su despacho se han iniciado procesos normativos para formular políticas específicas de seguridad pública. Estas medidas incorporarán sistemas de inteligencia predictiva y fortalecerán el patrullaje intensivo en áreas de alta vulnerabilidad social.

La ceremonia también contó con la presencia de la presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, y el jefe de Estado, José María Balcázar, quienes intervinieron en el evento. Balcázar calificó la iniciativa como el comienzo de una campaña sistemática para desmantelar grupos criminales y expandir la vigilancia policial a todos los rincones del territorio nacional.