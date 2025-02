El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, minimizó la encuesta de Datum para El Comercio, donde el 87% de peruanos creen que debería renunciar o ser removido del cargo.

El titular del Mininter afirma que no se guía en los sondeos, sino en un plan programático de lucha contra la delincuencia y la criminalidad en el Perú.

“ Yo no me guío de las encuestas ni trabajo en base a ellas. Yo trabajo en base a un plan programático de lucha contra la delincuencia y la criminalidad. Por otro lado, a pesar que no le hago caso a las encuestas, sí me ha sorprendido por una sencilla razón: en aprobación, comparado con diciembre, hemos subido 5 puntos y en lo que es desaprobación, hemos bajado otros 5 puntos ”, declaró a Panorama.

“ ¿Cuál es la lectura que podemos darle a ese tema? Que de alguna u otra forma, la información que estamos proporcionando en nuestras redes sociales con respecto a las capturas, poco a poco está llegando a la población ”, añadió.

La última encuesta de Datum, publicada por El Comercio, revela que la presidenta Dina Boluarte, el premier Gustavo Adrianzén y el ministro del Interior Juan José Santiváñez continúan con bajos niveles de aprobación y un fuerte rechazo ciudadano.

El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, es el más criticado: 87 % de los encuestados considera que debería dejar el cargo. Solo un 6 % respalda su permanencia en el Ministerio del Interior. 74 % de peruanos cree que la delincuencia ha aumentado desde mayo de 2023, cuando asumió el cargo. Apenas un 2 % percibe una reducción del crimen.