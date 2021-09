El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Iber Maraví, se pronunció sobre la muerte del cabecilla terrorista de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán Reynoso, quien falleció este sábado 11 de setiembre a los 86 años de edad.

Aunque tardó algunas horas, a través de sus redes sociales el titular de la cartera de Trabajo indicó que suscribe el pronunciamiento hecho por el presidente Pedro Castillo. “Clara posición del presidente, la cual suscribo plenamente”, tuiteó.

Más temprano, el mandatario Pedro Castillo Terrones también se manifestó en redes sociales por la muerte de Abimael Guzmán Reynoso, responsable de la muerte de más de 30 mil peruanos durante la época del terrorismo en el país.

“Falleció el cabecilla terrorista Abimael Guzmán, responsable de la pérdida de incontables vidas de nuestros compatriotas. Nu estra posición de condena al terrorismo es firme e indeclinable . Solo en democracia construiremos un Perú de justicia y desarrollo para nuestro pueblo”, señaló.

Niega vínculos

Cabe indicar que días atrás el ministro Iber Maraví reiteró sus críticas contra el Congreso durante su discurso en Ayacucho, señalando que las interpelaciones lo “distraen” y que no tiene ninguna condena ni investigación abierta por el delito de terrorismo.

“Una vez más en mi tierra lo digo: Iber Maraví no tiene ninguna condena a lo largo de su vida. No tengo siquiera ni una investigación por haber molestado una mosca, no tengo absolutamente nada”, dijo.

