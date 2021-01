A45 días de las protestas más intensas sufridas por el gobierno de Francisco Sagasti, y que dejaron tres muertos, recién ayer el ministro del Interior, José Elice, fue confrontado por el Congreso, específicamente por la Comisión Permanente ante la que le tocó comparecer.

Las protestas por mejores condiciones laborales del sector agroexportador se dieron los primeros días de diciembre y llevaron a la promulgación de una nueva ley agraria.

Elice fue duramente cuestionado por esas muertes y pese a que reconoció su responsabilidad política, señaló que ello no implica que “inmediatamente” deba renunciar a su cargo.

“Responsabilidad política no significa, ni aquí ni en ninguna parte del mundo, que cuando uno la acepta inmediatamente tiene que renunciar. No tengo ningún problema en renunciar, yo no me aferro al cargo. No sueño, ni he soñado jamás con ser ministro, ni congresista, ni he soñado con ninguno de los cargos que he tenido a lo largo de mi vida”, dijo en respuesta a los parlamentarios que indicaron que debía dimitir de su puesto por lo sucedido en el norte del país.

LO CUESTIONAN. Elice se presentó de manera virtual junto a la premier Violeta Bermúdez, quien indicó que el Ejecutivo siempre impulsó el diálogo entre los trabajadores del agro y los empresarios del sector.

Durante la sesión, el vocero de Unión por el Perú (UPP), José Vega, se mostró a favor de promover una moción de interpelación contra el titular del Interior. Ello, luego de que se cuestionara su permanencia en el sector por su falta de experiencia.

Por su parte, Manuel Merino de Lama sostuvo que el ministro “está acabando con la Policía”. Luego de pedirle que dé un paso al costado, consideró que “creo que el camino al que va es el de ser censurado”. Desde APP, Omar Chehade afirmó que a pesar del aprecio que le tiene, lamenta que Elice diga que no dirige las operaciones de la Policía. “Quiero recordarle que el ministro del Interior es el responsable político, el titular dela cartera. Entonces, no puede ser para unos lo ancho y para otros lo angosto”, aseveró.