El ministro del Interior, José Elice, reconoció que aún no lidera a la Policía Nacional (PNP), a casi un mes de haber asumido el cargo y dijo que a diario está “tratando de construir un liderazgo” en dicha institución.

En RPP TV, señaló que se debe quitar la idea de que el ministro del Interior lidera a la PNP, pues en realidad es el “responsable político”, y dijo que los generales le entregan a diario sus reportes como responsable del sector.

“Lo más importante de lo que hago todos los días es tratar de integrarme a la Policía y hacer con ellos un equipo. Yo formo equipos siempre. Creo que la idea de equipo como que ya se ha instalado allí”, expresó.

“No quisiera decir: ya lidero a la Policía, me parece ufano a estas alturas. No tengo ni un mes. Todos los días estoy tratando de construir un liderazgo en la Policía”, añadió.

De otro lado, Elice reveló que el Consejo de Ministros decidió que no asistiera a la mesa de diálogo que el Poder Ejecutivo estableció en La Libertad, donde los trabajadores agrarios acatan un paro en rechazo a la Ley Agraria aprobada por el Congreso.

Señaló que tenía todo listo para viajar a Virú, pero la muerte de dos personas durante los enfrentamientos con la Policía decidió cambiar los planes, a fin de evitar riesgos. No obstante, aclaró que no se “corre” de la responsabilidad.

“Iba a ir. En el Consejo de Ministros se decidió que vayan tres ministros que tenían que ver con la materia de negociación con los trabajadores agrarios. Fui a Ica y unos días después iba a ir a Virú, pero ya ocurrió todo lo que sabemos y por esa razón no fui”, manifestó.

“No es que me corra, sino que no era conveniente que vaya con los ministros. La gente estaba muy enojada por lo que había sucedido y mi presencia creo que no hubiese ayudado a mejorar nada, sino por el contrario, que era un riesgo”, sentenció.