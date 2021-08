El ministro del Interior, Juan Carrasco Millones, informó este lunes que renunció hoy a su cargo como fiscal en Lambayeque para asumir la cartera encargada por el presidente de la República, Pedro Castillo.

“Yo ya he renunciado a mi cargo como fiscal, ya he renunciado y para dar tranquilidad. [¿Cuándo renunció?] Hoy. [¿Ya no es fiscal?] Ya no soy fiscal, seguiré al frente de la cartera del Interior”, afirmó a la prensa.

El último domingo, la Oficina Desconcentrada de Control Interno (ODCI) del Ministerio Público de Lambayeque abrió una investigación preliminar contra el ministro del Interior, Juan Manuel Carrasco Millones, por “presunta inconducta funcional” al asumir funciones como ministro de Estado. En un comunicado difundido en redes sociales, la fiscalía indicó que se deberá determinar si Carrasco Millones habría “transgredido normas constituciones y/o legales” que rigen a esta institución.

“Estoy tomando la decisión el día de hoy y ya se enterarán cuál es mi decisión. Definitivamente estoy optando para evitar cualquier tema, inconveniente porque eso es lo que se quiere hacer. No encontraron que tuviera antecedentes, no encontraron que tuviera ningún tema de corrupción y van por un tema netamente formal”, aseguró Carrasco Millones.

El ministro explicó que su designación “no es irregular, menos ilegal” ni tampoco “inconstitucional”, pero sí se trata de un caso “sui generis”.

“Es un caso sui generis, pero que no es irregular, menos ilegal, menos inconstitucional, es sui generis. Es la primera vez que se presenta en el Perú”, sostuvo.

Además, detalló que es “falso” que haya recibido una doble remuneración y aseveró que no existe ninguna incompatibilidad ya que cumple con los requisitos para asumir el Ministerio del Interior.

“Es falso que haya habido doble remuneración porque no existe doble remuneración, en ningún momento. Tercero, no hay incompatibilidad porque yo cumplo con todos los requisitos para ser ministro y es más, tengo 18 años trabajando en la administración pública, tengo maestrías en derecho penal y definitivamente cumplo con todo el perfil que se necesita para asumir esta gran responsabilidad”, dijo.

