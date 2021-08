El ministro del Interior, Juan Carrasco Millones, solicitó al Congreso que le den un plazo para que puedan ver el trabajo del gabinete que integra y que es encabezado por Guido Bellido, con miras a obtener el voto de confianza.

“Lo que pedimos a la ciudadanía y especialmente al Congreso de la República es que vean nuestro trabajo. En todo trabajo, por lo menos por ley, uno tiene siempre tres meses de periodo de prueba. En este caso, no pedimos tres meses, pedimos un mes para demostrar todo el trabajo que podemos realizar”, aseguró ante la prensa.

Carrasco Millones, quien juró al cargo de ministro del Interior como parte del gabinete de Guido Bellido el 29 de julio, expresó su confianza que luego de este plazo podrán obtener el respaldo del Parlamento.

“Evaluando nuestro trabajo, creo que nos darán el voto de confianza”, añadió.

El gabinete liderado por Guido Bellido deberá pedir en las próximas semanas el voto de confianza al pleno del Parlamento. En ese contexto, el primer ministro ha comenzado una ronda de diálogo con las bancadas que tienen representación en el Poder Legislativo.

El nuevo ministro del sector Interior reiteró que no ejerce el cargo de fiscal desde el 28 de julio, en respuesta a los cuestionamientos en su contra por la incompatibilidad que tendría como parte del Ministerio Público y su cargo como parte del gabinete.

“Yo he aclarado sobre el tema que significar ejercer el cargo como fiscal. Yo ya he dejado de ser fiscal desde el día 28 de julio de este año y en la actualidad me encuentro ejerciendo el cargo de Ministerio del Interior”, precisó.

