El ministro de Energía y Minas, Jorge Luis Montero, envió un mensaje a los mineros que bloquearon la Panamericana Sur, así como a los que acampan en los exteriores del Congreso y de su cartera, en un intento para cambiar el proceso de formalización.

“Hay que aceptar la ley. Hay que aceptar las disposiciones que el Ejecutivo da”, aclaró.

Desde hace varios días, mineros artesanales acampan obstruyendo parcialmente la Av. Abancay para exigir al Congreso cambios en las leyes sobre Reinfo y promover la norma de minería artesanal. (Foto: Antonio Melgarejo / @photo.gec)

SIN TREGUA

En conferencia de prensa, el titular del Minem puso orden ante la exigencia de los mineros para ampliar, sin un plazo determinado, el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).

El ministro Montero precisó que el Ejecutivo intervendrá de tal manera en que se garantice el diálogo entre los titulares de las concesiones mineras y los empresarios de la pequeña minería.

“Queremos que se realicen actividades, queremos intermediar para que en los contratos se llegue a un resultado que permite la formalización de los mineros”, indicó.

Los mineros exigen que se amplíe el plazo del Reinfo sin condiciones, más allá de diciembre del 2025. (Foto: Antonio Melgarejo / @photo.gec)

En ese sentido, el titular del Minem señaló que el proceso de formalización se amplió hasta el 31 de diciembre de este año por única vez.

“Pueden continuar su proceso de formalización los registros vigentes y suspendidos”, aclaró, dejando constancia que no se tendrá una nueva ampliación del Reinfo.

Por su parte, el premier Eduardo Arana señaló que le resulta preocupante algunas manifestaciones y actos de violencia registrados.

“No vamos a permitir que utilicen medidas de fuerza o violencia en contra de las personas y la toma indiscriminada de carreteras”, apuntó.

Eduardo Arana: “No vamos a permitir que utilicen medidas de fuerza o violencia en contra de las personas y la toma indiscriminada de carreteras”. Foto: PCM.

PEDIDO

Hace unos días se publicó en el diario El Peruano el Decreto Supremo N° 012-2025-EM, documento que prorroga, hasta el 31 de diciembre de 2025, el plazo de vigencia para el proceso de formalización mineral integral de las actividades de la pequeña minería y minería artesanal.

La norma precisa que la prórroga es exclusivamente para personas naturales o jurídicas en vías de formalización que cuenten con una inscripción vigente en el Reinfo, así como para aquellas personas con inscripción suspendida por un periodo igual o menos a un año, contado hasta el 30 de junio de este año.

Pero, ¿quéRr piden los manifestantes? De acuerdo con Máximo Franco, presidente de la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (Confemin), el decreto supremo cierra el proceso de formalización este año y da un plazo de única vez, lo que para ellos no es suficiente.

“Todos sabemos que hasta el 31 de diciembre nadie se va a formalización, no todos se van a formalización, la gran mayoría no. No pueden cerrar el proceso de formalización. El Congreso verá si amplía o no el plazo”, reclamó.

En diálogo con canal N, el representante de los mineros también cuestiona que solo se incluyan a los mineros con inscripción vigente hasta fin de este mes.

“En ese plazo es imposible, no se puede ni se ha podido. El sistema se ha caído, muchos mineros van a quedar fuera”, afirmó.