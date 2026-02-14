El ministro de Salud, Luis Quiroz salió al frente para defender la gestión del presidente José Jerí y negar cualquier posibilidad de fractura al interior del Gabinete Ministerial, en momentos en que el Congreso se prepara para evaluar la continuidad del mandatario en el cargo.

Durante una actividad oficial relacionada con la “maratón de cirugías” que se ejecuta en diversos hospitales de Lima y regiones, el titular del sector Salud fue consultado sobre el clima político que rodea al Ejecutivo y respondió con énfasis que el equipo ministerial se mantiene cohesionado.

Quiroz fue categórico al afirmar que no existen intenciones de renuncia ni en la Presidencia del Consejo de Ministros ni en las carteras ministeriales. El ministro destacó el perfil profesional del equipo de gobierno para defender su legitimidad frente a los cuestionamientos políticos.

“Estamos más sólidos que nunca”, señaló ante la prensa.

El ministro enfatizó que el Ejecutivo está preparado para continuar trabajando hasta el último momento en que mantenga la responsabilidad del cargo, respetando cualquier decisión que adopte el Parlamento en el pleno programado para el martes.

Luis Quiroz, ministro de Salud: Estamos más sólidos que nunca, somos un Gabinete eminentemente técnico y académico. Trabajaremos hasta el último segundo



Pide decisiones sustentadas en pruebas

Desde su perspectiva como profesional de la salud, Quiroz planteó una analogía entre el ejercicio médico y la toma de decisiones políticas. El ministro indicó que su enfoque se basa en la evidencia y que cualquier determinación debe estar respaldada por pruebas concretas.

Quiroz comparó la situación política con el ejercicio médico, señalando que no se puede tomar una decisión sin contar con diagnóstico y pruebas concretas. Manifestó que, en su opinión, es importante que cualquier decisión se sustente en evidencias demostradas.

El titular de Salud recordó que el presidente ha brindado declaraciones tanto en la Comisión de Fiscalización del Congreso como ante la Fiscalía, y que las investigaciones en curso deben seguir su cauce institucional antes de establecer conclusiones definitivas.

Defensa frente a reuniones irregulares

En otro momento se refirió a la vistementa que utilizó el mandatario en las reuniones informales que mantuvo con el empresario chino Zhihua Yang. El titular del sector Salud confirmó que conversó con Jerí sobre el tema, sin embargo restó importancia y aseguró que la indumentaria no es el elemento central en discusión, sino el actuar correcto en el ejercicio de la función pública.

Respecto a las reuniones realizadas en Palacio de Gobierno con mujeres que posteriormente habrían ocupado cargos públicos, Quiroz rechazó que exista un criterio diferenciado en la evaluación de esos encuentros. El ministro indicó que no solo ingresaron mujeres, sino también varones, y que no debería establecerse una distinción de género en el análisis.

Asimismo, defendió la realización de labores gubernamentales en horarios nocturnos: sostuvo que el trabajo en el Ejecutivo puede desarrollarse fuera del horario convencional sin que ello implique irregularidad alguna.

Consultado sobre la postura del Ejecutivo previo a la sesión parlamentaria que definirá el futuro político de Jerí, Quiroz transmitió un mensaje de serenidad. En esa línea, indicó que el Gabinete, incluido el presidente, se encuentra tranquilo frente a la evaluación que realizará el Congreso.

El ministro expresó que esperan que la decisión del Parlamento se adopte considerando la búsqueda de la verdad, el bien común y la paz. Sobre la posibilidad de que el presidente acuda al hemiciclo para ejercer su defensa personal, respondió que, de ser llamado, asistirá sin inconvenientes.