El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Alejandro Salas, se refirió al impedimento a los periodistas peruanos a la conferencia de prensa convocada por el Ejecutivo y afirmó que la prensa internacional pidió “exclusividad”.

Durante el evento, el titular del MTPE manifestó que a la prensa nacional se le atiende todos los miércoles luego de las sesiones de los Consejos de Ministros.

“Tenemos entendido y se nos notificó que la prensa internacional pidió exclusividad para esta conferencia de prensa y hemos cumplido con ustedes. A la prensa nacional atendemos todos los miércoles después de Consejos de Ministros”, expresó.

Como se recuerda, un caos se registró en la previa de la conferencia de prensa convocada por el Gobierno para los periodistas, luego de la denuncia presentada por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides , contra el presidente Pedro Castillo.

Según informaron Canal N y RPP TV, inicialmente se dijo que la conferencia sería solo para la prensa extranjera acreditada en el país. Sin embargo, los hombres de prensa nacionales ingresaron normalmente a la sede del evento.

Asimismo, Canal N también recogió las declaraciones de la periodista Mónica Vargas, del medio internacional Univisión, aseguró que los medios de comunicación extranjeros no pidieron ninguna exclusividad.

“Fuimos convocados hoy (martes once de octubre) y fue convocatoria de Palacio de Gobierno, no se pidió ninguna exclusividad, sin duda. No la pedimos (...) solidaridad con la prensa local”, comentó.

VIDEO RECOMENDADO

Pedro Castillo en Actividad Oficial