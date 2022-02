El ministro de Cultura, Alejandro Salas, reveló que su designación en el cargo se dio luego de la reunión que sostuvo el presidente Pedro Castillo con representantes de diferentes agrupaciones políticas en diciembre del año pasado, en la que participó la agrupación a la que pertenecía en ese momento, Somos Perú.

“El presidente convocó en diciembre a los partidos para dialogar, ahí pide a los partidos que puedan ceder a sus cuadros, lo hizo con todas las fuerzas políticas. En Somos Perú, donde pedí licencia, me consideraban que podía ser competitivo para el Gabinete. El presidente evaluó mi hoja de vida y solo se me pidió que pida licencia al partido. Entré como un profesional que quiere aportar al país”, manifestó a Canal N.

Salas dijo también que actualmente existe una campaña para vacar a Castillo Terrones y pidió al Ministerio Público a que investigue las reuniones que se estarían dando para sacar del cargo al actual mandatario. En esa línea, afirmó que se debe “dejar trabajar al Gobierno”.

“Tenemos un presidente electo por 5 años que es amenazado con que será vacado, no hay día que no lo amenace, esa postura hace daño. Hemos visto estas reuniones en las que solo se habla de vacancia, corresponde al Ministerio Público, a la fiscal de la Nación, investigar estos hechos”, aseveró.

Niega Gabinete en la sombra

En otro momento, descartó que exista algún Gabinete en la sombra y precisó que él despacha directamente con el jefe de Estado y con el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres.

“Yo no he visto ningún Gabinete en la sombra, las comunicaciones son directas con el presidente, el premier también despacha con los ministros. El despacho es directo con él, no tengo ninguna reunión con un asesor”, refirió.

