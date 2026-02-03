El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Walter Martínez Laura, anunció que este 3 de febrero el Consejo de Ministros debatirá la propuesta del decreto legislativo que crea la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización (SUNIR).

Según explicó, se trata de una reforma estructural orientada a transformar el sistema penitenciario y el modelo de reinserción social juvenil en el país.

Plazos para su implementación

Durante una entrevista radial, el titular del sector indicó que, una vez aprobado el decreto legislativo, se establecerá un periodo de transferencia de 90 días, tras el cual la SUNIR iniciará operaciones progresivamente.

“El funcionamiento pleno de la SUNIR se alcanzará, a más tardar, en junio de 2026. Es una decisión firme del Estado para recuperar el control de las cárceles y avanzar hacia un sistema más seguro y eficiente”, sostuvo.

Reemplazo del INPE y unificación del sistema juvenil

Martínez Laura detalló que la creación de la SUNIR implicará la disolución del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y su reemplazo por una entidad con una estructura moderna y mayor capacidad de decisión.

Asimismo, la nueva superintendencia unificará la gestión penitenciaria con el Programa Nacional de Centros Juveniles, permitiendo una visión integral del internamiento y la resocialización, tanto de personas privadas de libertad como de adolescentes en conflicto con la ley.

Lucha contra condiciones criminógenas

El ministro explicó que la reforma responde a un problema público identificado: la persistencia de condiciones criminógenas en los establecimientos penitenciarios y centros juveniles, que afectan la seguridad ciudadana.

“La unificación estructural permitirá al Estado recuperar el principio de autoridad y fortalecer los procesos de resocialización”, precisó.

Medidas complementarias de seguridad

La implementación de la SUNIR estará acompañada de acciones operativas como:

Requisas permanentes en los centros penitenciarios

Reclasificación y separación de internos según peligrosidad

Descentralización de servicios estratégicos, como el Grupo de Operaciones Especiales (GOES)

Además, el ministro destacó el reforzamiento del control de comunicaciones ilícitas, mediante la ampliación del bloqueo de señales de telefonía celular y el trabajo conjunto con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para detectar y erradicar antenas ilegales.