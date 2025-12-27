El Ministerio de Salud registró un incremento del 287% en traslados aeromédicos durante 2025, consolidando una estrategia que ha salvado vidas en zonas remotas del país. Los 156 vuelos realizados durante el año representan un salto significativo frente a los 40 ejecutados en 2024, cuando solo se evacuó a 55 pacientes.

El Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU), con financiamiento del Seguro Integral de Salud y apoyo logístico de la Fuerza Aérea del Perú, evacuó a 199 personas en condiciones críticas hacia establecimientos de alta complejidad en Lima. De este total, 96 fueron neonatos y menores de un año que requerían atención especializada urgente.

Huánuco y Ucayali lideran evacuaciones

Huánuco encabeza las estadísticas con 52 traslados aeromédicos, representando el 26% del total nacional. Le sigue Ucayali con 50 evacuaciones (25%), concentrando ambas regiones más de la mitad de las intervenciones realizadas durante el año.

Piura registró 17 traslados (9%), Ayacucho 16 (8%) y San Martín 13 (7%), completando el grupo de regiones más beneficiadas. Otras zonas atendidas incluyen Cajamarca, Tacna, Lambayeque, Loreto, Arequipa, Junín, Puno y Amazonas, evidenciando la ampliación de cobertura hacia territorios históricamente desconectados de servicios especializados.

Convenio interinstitucional

La alianza estratégica entre la FAP, el SIS y el Minsa permitió fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias médicas en zonas de difícil acceso geográfico. Este modelo interinstitucional ha demostrado efectividad para cerrar brechas y conectar poblaciones vulnerables con centros hospitalarios especializados.

El ministro de Salud, Luis Quiroz Avilés, impulsó el fortalecimiento de esta estrategia durante su gestión, priorizando la evacuación de pacientes pediátricos en estado crítico. Los 96 neonatos trasladados representan el 48% del total de pacientes evacuados, subrayando el enfoque en atención neonatal y pediátrica de emergencia.

Más de 1279 traslados desde 2018

Desde la implementación del programa en 2018, se han realizado más de 1279 evacuaciones aeromédicas, consolidando un sistema que beneficia directamente a comunidades aisladas donde el acceso terrestre resulta imposible o tardío para casos críticos.

Este modelo de trabajo colaborativo entre instituciones del Estado ha permitido reducir la mortalidad en zonas rurales y amazónicas, garantizando que pacientes graves puedan acceder a tratamientos especializados que solo están disponibles en hospitales de la capital o ciudades principales.