Un hombre fue asesinado de 14 disparos durante la noche de este jueves en la cuadra siete del malecón de la Reserva, en Miraflores, en un hecho que ha generado alarma en una de las zonas más transitadas del distrito. Según la Policía, el atacante lo habría sorprendido en el acantilado y tras perpetrar el crimen, huyó en dirección de la Bajada Armendariz.

De acuerdo con declaraciones de los testigos el asesino no habría actuado solo, por lo que esa hipótesis se mantiene en evaluación. Por su parte, la PNP reveló ante la prensa que la víctima recibió 14 impactos de bala, remarcando el nivel de ensañamiento.

“Tenemos algunas versiones de testigos que han escuchado disparos, de que algunas personas han salido corriendo del lugar de los hechos, pero todo eso va a ser parte de la investigación”, señaló el jefe policial.

Identidad sin confirmar

Aunque el fallecido permanece en condición de NN, el general Manuel Lozada informó que entre sus pertenencias se encontraron documentos a nombre de Denis Jesús Sánchez Ramírez, incluido una licencia de conducir y una cédula que sugieren que tendría unos 28 años. La PNP aún no confirma oficialmente su identidad.

“En el cuerpo del occiso, se han encontrado documentos que señalan un nombre: Dennis Jesús Sánchez Ramírez, pero no sabemos si ese nombre le corresponde al occiso. Eso será parte de una investigación, para hacer una identificación plena”, declaró el alto mando

Auto hallado cerca de la escena

Durante las diligencias, personal de criminalística halló una llave entre las pertenencias de la víctima, la cual abría un vehículo estacionado a pocos metros, frente al Colegio Médico del Perú. La Policía presume que el auto estaría vinculado con el fallecido y continúa las indagaciones para determinar su procedencia y posible relevancia en el caso. También revisan cámaras de seguridad para identificar al responsable.

“Los peritos están haciendo su trabajo y todo lo que se pueda encontrar o evidenciar, a través de las pericias que se realicen, va a servir para la investigación y la futura identificación de los autores del hecho”, indicó ante cámaras.

Reacción de las autoridades

La Municipalidad de Miraflores expresó su “profunda consternación” por el crimen y anunció que ha puesto a disposición de la Policía registros de videovigilancia e información territorial que pueda aportar a la investigación. El caso permanece en manos del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Miraflores.