La película peruana Mi Mejor Enemiga dará el salto al streaming con su estreno en Netflix este 12 de junio. Luego de su paso por las salas de cine, la producción buscará llegar a una audiencia más amplia a través de la plataforma digital.

Dirigida por Saskia Bernaola, la cinta cuenta con las actuaciones de Nataniel Sánchez, Mateo Garrido-Lecca, Katia Palma, Kukuli Morante, Patricia Portocarrero y otras figuras del entretenimiento nacional. Entre las participaciones especiales destaca la recordada dupla de Karina Rivera y Timoteo.

La historia sigue a Valeria, personaje interpretado por Nataniel Sánchez, quien vuelve a encontrarse con su mejor amiga después de 25 años. Un reencuentro de promoción escolar desencadenará una serie de situaciones marcadas por el humor, los secretos y los momentos inesperados.

Estrenada en los cines peruanos a inicios de febrero, la comedia superó los 300 mil espectadores y se convirtió en el mejor estreno nacional de 2026. Ahora, sus productores esperan repetir ese éxito con su llegada al catálogo de Netflix.