La presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, realizó este lunes un balance del primer día de clases remotas en colegios públicos y privados de Lima y Callao, medida adoptada en el marco de la emergencia por la actual crisis energética.

Como se recuerda, el Ministerio de Educación (Minedu) oficializó ayer esta disposición, que regirá hasta el 14 de marzo. No obstante, la resolución establece que, “excepcionalmente, las instituciones educativas [...] que no cuenten con plataformas digitales, conectividad u otros medios que permitan implementar la modalidad remota” podrán continuar con clases presenciales.

La jefa del gabinete señaló que “el 95% de colegios particulares ha acatado la virtualidad”, mientras que el 5% restante, de acuerdo con datos del Ministerio de Educación (Minedu), está comprendido en el marco de la excepcionalidad establecidos en la resolución.

“El 5% puede ser, porque está dentro de esta excepción, que es lo que entiendo que nos ha comentado el Minedu. El 5% que no ha acatado es porque está declarando que no tiene estas plataformas virtuales y, por tanto, ha procedido a realizar la labor [...] Lo que nos indica el Minedu es que es porque aducen que están en la excepción de que no cuentan con las plataformas”, expresó.

Ante la consulta sobre eventuales sanciones a los colegios privados que dicten clases presenciales sin cumplir los criterios de excepcionalidad, la titular de la PCM, Denisse Miralles, señaló que no descarta que se adopten “medidas”.

“Si no fuera ese caso, seguro que se tiene que tomar las medidas respectivas, hay órganos que se encargan de esa fiscalización. Indecopi, el mismo ministerio tienen que determinar eso, porque acá lo que hay que entender es que esta no es una medida injustificada”, sostuvo.

“La crisis energética que estamos viviendo nos ha motivado a realizar esta disposición de las clases virtuales, por 5 días, que incluso pueden ser menos dependiendo de cómo avance, porque necesitamos reducir la presión del traslado vehicular en Lima para evitar que la siguiente semana, que vamos a tener una demanda muy alta de traslados, ponga en peligro el adecuado funcionamiento de la ciudad”, agregó.