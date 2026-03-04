La presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, informó que se emitirá un decreto supremo que autorizará a empresas e industrias a utilizar combustibles y energías alternativas durante la contingencia ocasionada por la fuga de gas en Megantoni, región Cusco.

Según detalló durante una conferencia de prensa realizada este miércoles, la medida permitirá emplear combustibles como diésel, gas licuado de petróleo (GLP) y otras alternativas mientras se restablece el transporte de gas natural.

La titular de la PCM indicó que el Gobierno puso en marcha un mecanismo de racionalización del gas natural con el objetivo de asegurar el abastecimiento de los hogares, el transporte masivo y los activos críticos del país.

Señaló que estos servicios serán priorizados durante el periodo de contingencia con el fin de evitar afectaciones a la población.

Miralles indicó que el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) implementará medidas regulatorias transitorias para facilitar que las empresas puedan incorporar estas alternativas energéticas.

La jefa del Gabinete destacó que estas disposiciones brindarán flexibilidad operativa a las industrias durante el periodo de emergencia.

En esa línea, indicó que el decreto supremo facultará al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) para suspender temporalmente ciertas acciones de fiscalización en las empresas que utilicen combustibles alternativos autorizados.

Según la información proporcionada por la empresa operadora, se estima que el transporte de gas se restablecerá en aproximadamente 14 días.

No obstante, Miralles sostuvo que se están evaluando medidas para reducir ese plazo mediante un plan de trabajo acelerado.

La premier añadió que el Ministerio de Defensa coordinó con la empresa operadora para facilitar el traslado de personal y equipos, contando con el apoyo de helicópteros, aviones y logística proporcionada por las Fuerzas Armadas.