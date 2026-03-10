La presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, se pronunció sobre las versiones que apuntan a una presunta renuncia del ministro de Salud, Luis Quiroz, y aseguró que hasta el momento no ha recibido una comunicación oficial al respecto.

Durante una conferencia de prensa en la que se presentó el balance de las emergencias a nivel nacional, la premier señaló que este martes pudo conversar con el ministro Quiroz y que, según lo conversado, él tendría la intención de apartarse del Ejecutivo.

“Yo no he recibido una notificación todavía, digamos, formal del tema. Sí conversé temprano con el ministro, entiendo que esa es su intención, pero bueno, esperemos la carta y eso no podría, digamos, dar algo más determinante al respecto”, manifestó.

Denisse Miralles confía en que el Congreso otorgará el voto de confianza al gabinete

El Ejecutivo comenzará a sostener reuniones con las bancadas del Congreso para exponer el plan de trabajo del gabinete ministerial en el marco del proceso previo al voto de confianza. Así lo informó la presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, quien señaló que el objetivo es explicar las acciones que viene impulsando el Gobierno.

Según indicó la jefa del gabinete, el primer encuentro con representantes parlamentarios está programado para la noche de este martes.

Durante estas citas, el Ejecutivo detallará los lineamientos de gestión y las medidas que se vienen aplicando desde el Gobierno.

Miralles también advirtió que el país atraviesa un escenario complejo debido a problemas vinculados al abastecimiento de gas y otros temas que requieren que el Estado continúe operando con normalidad.