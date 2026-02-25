Denisse Miralles, presidenta del Consejo de Ministros, explicó durante una conferencia de prensa, los hechos que derivaron en su inesperada designación como reemplazo de Hernando de Soto, quien había sido anunciado el pasado domingo por Presidencia como el nuevo jefe de Gabinete.

La presidenta de la PCM relató que los ministros invitados habían sido convocados a Palacio de Gobierno a las 8:00 a.m., con la confirmación de que la ceremonia se realizaría al mediodía. No obstante, el acto se suspendió de manera abrupta debido a la falta de un acuerdo definitivo con De Soto.

La premier indicó que el presidente comunicó al gabinete que De Soto había propuesto cambios en la lista de ministros que ya estaba preparada para prestar juramento.

Según Miralles, la situación creó un clima de incertidumbre que llevó al Ejecutivo a buscar de inmediato una alternativa, con el fin de evitar la paralización de las acciones estatales, especialmente en un contexto de desastres naturales que demandan decisiones urgentes.

“Él había informado que quería hacer cambios adicionales”, expresó la presidenta del Consejo de Ministros citando lo dicho por el mandatario Balcázar.

Hugo de Zela participó en la conferencia para apoyar la versión de la primera ministra, enfatizando que la decisión no podía demorar más.

El canciller indicó que fue el propio grupo de ministros quien instó al presidente Balcázar a definir la titularidad de la PCM, ante la gravedad de las inundaciones y lluvias que afectan al país.

Asimismo, de Zela señaló que la negativa de De Soto a asumir el cargo bajo las condiciones fijadas por el presidente generó un vacío que debía ser llenado de manera urgente, para poder firmar los decretos de urgencia pendientes desde la semana pasada.

“Había que tomar una rápida decisión sobre quién iba a ser primer ministro ante la posición que había tomado el señor De Soto de no querer continuar siendo primer ministro, porque los nuevos cambios que él había propuesto no habían sido aceptados por el presidente”, manifestó.

Frente a esta situación, Miralles asumió el cargo con la premisa de que el país no puede perder tiempo en disputas políticas mientras la población enfrenta los efectos del Fenómeno del Niño.

La titular de la PCM destacó que la lista de ministros que finalmente juramentó es casi idéntica a la convocada por la mañana, con la única excepción de Gerardo López, quien asumió el Ministerio de Economía tras la vacante que dejó Miralles al convertirse en presidenta del Consejo.

Ante las declaraciones de Hernando de Soto, quien tras su frustrado nombramiento sostuvo en una entrevista que el Gabinete incluía miembros vinculados a Alianza para el Progreso y a sectores ‘cerronistas’, Miralles negó cualquier afiliación política.

La primera ministra solicitó que se eviten especulaciones sobre su designación y resaltó su trayectoria técnica en el Estado. “Yo soy una funcionaria pública de carrera, no tengo ninguna militancia política, nunca la he tenido y yo respondo a mi país”, sostuvo.

Según el comunicado oficial de Presidencia de la República, no se logró alcanzar los consensos necesarios para concretar el “ambicioso plan de gobierno” de De Soto debido al carácter transitorio del mandato constitucional.

Hernando de Soto se pronunció sobre gabinete de Denisse Miralles: “Hay varios cerronistas y gente APP”

Luego de la juramentación del nuevo gabinete encabezado por Denisse Miralles, Hernando de Soto —anunciado previamente como titular de la PCM por el gobierno de José María Balcázar— advirtió que “hay una suma de intereses” políticos detrás de la nueva conformación ministerial.

“Hay varios cerronistas y gente de APP (Alianza para el Progreso) que reflejan tanto intereses económicos como organizaciones populares”, declaró el economista a la prensa en referencia al gabinete de Miralles.

“No me siento manipulado. Yo sabía que tomaba un riesgo (...) He sometido a prueba de fuego si cambiaban o no a los ministros: no pasó la prueba de fuego”, agregó.

De Soto indicó que había propuesto al presidente Balcázar un listado de siete profesionales para formar parte del gabinete ministerial, pero ninguno fue incluido en la ceremonia realizada este martes en Palacio de Gobierno.

Asimismo, de Soto reiteró que dentro de “la suma de intereses” se evidencia que “el Estado se ha convertido en una vaca muy gorda con mil pezones”, y señaló que la incertidumbre surgió “cuando se dijo que esos pezones no estarán a disposición porque vendrá gente nueva que reemplazará a un antiguo gabinete”.

El economista aseguró que “hay un proceso para ‘venezolanizar’ al Perú por las tomas graduales de poderes” y advirtió que, tal como hizo Nicolás Maduro, “comienzan con pequeños pasos que estamos viendo ahora”.

Posteriormente, De Soto indicó: “Mañana entregaré la lista de llamadas telefónicas del señor César Acuña, que no atiendo desde hace dos días, porque quiero desidentificarme sin acusar a nadie”.