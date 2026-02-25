Una resolución de PROINVERSIÓN fechada el 14 de octubre de 2025 ordenó otorgar a Denisse Miralles, hoy presidenta del Consejo de Ministros, una licencia sin goce de remuneraciones por seis meses, hasta el 13 de abril de 2026.

Según la Resolución N° 193-2025, firmada digitalmente por la secretaria general de PROINVERSIÓN, señala que debe haber cero remuneración durante el período de licencia.

La licencia fue aprobada por “motivos personales” pero los registros indican que el 14 de octubre Miralles asumió como ministra de Economía. Esto se supo a través de programa del periodista Beto Ortiz.

Como se sabe, Miralles ha asumido desde ayer la Presidencia del Consejo de Ministros y ha dejado el cargo de titular del MEF, que ha recaído en el viceministro Gerardo López Gonzáles.