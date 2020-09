Nuevos audios entre la exsecretaria general de Palacio de Gobierno, Mirian Morales, y la ahora exsecretaria personal de Martín Vizcarra, Karem Roca, ponen en evidencia que la estrategia de Mirian Morales siempre fue ocultar las visitas de Richard Cisneros a Palacio de Gobierno.

Según reveló el programa ‘Panorama’, los audios difundidos pertenecen al pasado jueves 25 de julio, luego de que Mirian Morales acabara su primer interrogatorio ante la fiscal de la Primera Fiscalía Especializada en delitos de corrupción de funcionarios.

“La regla Karem es que debería figurar en el sistema, con esto estamos visibilizando que ha venido el señor cinco veces”, se escucha decir a Mirian Morales en su conversación con Karem Roca.

Nuevo audio entre Karen Roca y Mirian Morales. (Video: Panorama)

En ese momento, Karem Roca señala que tres visitas son del presidente Martín Vizcarra: “Son del jefe y tú lo sabes”.

“Sí, seguro. Tú no estás recibiendo, la cosa es cómo cubrirnos”, le responde Mirian Morales en busca de obtener una cuartada para su defensa.

“O sea, la única excusa que puedo decir es que no vino el señor este a estas reuniones, por eso no está en el sistema... con eso me cubro que mi sistema sigue siendo impoluto”, agrega Morales.

Tal como demuestran los audios difundidos por el dominical, en todo momento la exsecretaria general de Palacio de Gobierno plantea que se debe cubrir al equipo y negar las visitas de Richard Swing.

Expresiones como “hay que negarlo hasta el final”, “habría que ver cómo se niega” y “considéralo una reunión personal” se escucha decir a Mirian Morales durante toda la conversación.

Sin embargo, finalmente Karem Roca acepta que se produjeron al menos seis reuniones entre el mandatario peruano y el cantante Richard Swing.

