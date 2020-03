La secretaria general de Palacio de Gobierno, Mirian Morales, reemplazó al presidente Martín Vizcarra en la Convención Anual de Minería PDAC 2020, que se realizó en la ciudad de Toronto, Canadá, entre el 01 y el 04 de marzo, pese a cumplir funciones principalmente administrativas.

No solo desde el interior de Palacio de Gobierno, sino también políticos de diferentes tendencias han advertido del enorme poder que ostenta Morales gracias a la confianza otorgada por el jefe de Estado. Una serie de hechos sustentan esta versión.

REEMPLAZANTE

Las funciones administrativas de la secretaria general de Palacio de Gobierno se encuentran consignada en el artículo 13 del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del Despacho Presidencial, donde no se contempla ninguna de las actividades que realizó la funcionaria palaciega en el evento internacional.

Pese a ello, una resolución firmada por el premier Vicente Zeballos permitió que la funcionaria viaje a Toronto en representación del Mandatario.

El periplo no lo realizó sola, sino junto a una comitiva del Poder Ejecutivo integrada por la ministra María Antonieta Alva (MEF), Susana Vilca (Energía y Minas), entre otros funcionarios públicos.

En la resolución emitida por la Presidencia del Consejo de Ministros, se destaca que el 13 de febrero último la subsecretaría general del Despacho Presidencial cursó un oficio en la que agradecen la invitación cursada por la Cámara de Comercio Canadá-Perú al citado evento. En el documento se detalla que Vizcarra no acudirá al evento, pero sí Morales en su reemplazo.

“El señor presidente de la República del Perú no podrá asistir a dicho evento; sin embargo, ha dispuesto que una Delegación del Ejecutivo participe en la Conferencia PDAC, para lo cual la señora Mirian Maribel Morales Córdova asistirá en representación del Despacho Presidencial”, indica parte del documento firmado por Zeballos.

Asimismo, se precisa que el viaje no irroga gasto alguno al Tesoro Público debido a que los pasajes y viáticos serán asumidos por la Cámara de Comercio Canadá-Perú.

En otra parte de la resolución se indica que dentro de 15 días calendario, tras efectuarse el viaje, Morales “deberá presentar ante su entidad un informe detallado describiendo las acciones realizadas y los resultados obtenidos”.

Correo revisó el diario El Peruano, pero no encontró ninguna resolución que autorice el viaje de Morales, aunque sí la disposición del viaje de la titular de Energía y Minas. Su periplo también corrió por cuenta de la Cámara de Comercio Canadá-Perú.

IRREGULAR

Para el constitucionalista Víctor García Toma, el viaje de Mirian Morales, en lugar de Martín Vizcarra, configura una usurpación de funciones, ya que la secretaria general de Palacio habría realizado actos que no le corresponde.

“La secretaria general del Despacho Presidencial tiene funciones eminentemente administrativas, en consecuencia, sería atípico e irregular ejercer algún tipo de representación o función de naturaleza política”, sostuvo .

Asimismo, añadió que es totalmente irregular que una funcionaria de ese nivel tenga un tipo de representación del Estado o función de naturaleza política.

“Esa tarea le corresponde, dentro de la estructura del gabinete y por indicación del propio presidente Vizcarra, a los ministros de Estado o, eventualmente, a los vicepresidentes de la República; en consecuencia, ese acto (viaje de Morales), definitivamente no guarda coherencia con el ordenamiento jurídico nacional”, explicó García Toma.

El jurista recomendó al presidente Vizcarra “no insistir en este tipo de delegaciones, porque no cuentan con amparo jurídico”.

Entre tanto, el constitucionalista Luciano López dijo que cualquier persona no puede reemplazar al jefe de Estado en un viaje al exterior.

Consideró “discutible” que Morales viaje en representación del mandatario, ya que tiene un cargo con funciones administrativas y, más aún, teniendo a ministros de Estado que forman parte de la comitiva.

Por ello, sugirió que el presidente Vizcarra “debe ser aconsejado” por la Cancillería respecto a quién debería enviar en su reemplazo.

“Nada me sorprendería que la Ley Orgánica de el Ministerio de Relaciones Exteriores tenga alguna disposición que recomiende al Presidente a quién enviar a un evento sobre un tema en particular en caso no lo haga un ministro de Estado”, explicó.

Asimismo, dijo que existe un Decreto Supremo que regula todo lo concerniente al Despacho Presidencial.

DESCARGOS

Correo se comunicó con Morales, pero ella nos derivó con una representante de la Oficina de Comunicaciones del Despacho Presidencial, a quien le enviamos un cuestionario de preguntas.

En sus respuestas, dicha representante informó que Morales se encuentra desde ayer en Lima y que “viajó como parte de una comitiva del Ejecutivo”.

Detalló que la resolución de su viaje no fue publicada en el diario El Peruano, pero sí en el portal web.

Ante la consulta de por qué el ROF del Despacho Presidencial no detalla las funciones de representación del Estado, ni reemplazo al mandatario en actividades internacionales, indicó que Morales “no reemplaza a la figura del Presidente, sino que su participación ha sido en representación de la entidad (Despacho Presidencial)”.

Sostuvo que pese a que solo tiene funciones administrativas que debe cumplir, el artículo 13 del ROF establece que la secretaría general deberá cumplir “otras funciones que se le asigne por ley o por disposición expresa, así como aquellas que le encomiende el presidente de la República”.

Desde la Cámara de Comercio Canadá-Perú nos confirmaron que no solo se le pagó los pasajes a Mirian Morales, sino a 14 funcionarios más, entre ellas las ministras de Economía y la de Energía y Minas.

Aseguraron que gastaron un estimado de $53 mil en pasajes y viáticos por todos los invitados.

Informaron además que la Cámara de Comercio Canadá-Perú invitó al presidente Vizcarra al citado evento internacional. “Sin embargo, él (jefe de Estado) no pudo ser parte de la delegación en esta oportunidad, designando a Mirian Morales como representante del Despacho Presidencial”. Sus respuestas fueron enviadas vía mail.