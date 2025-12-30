A pesar de ser el primer punto de debate en la agenda de ayer, la Comisión Permanente del Congreso no debatió ni votó el informe final que propone inhabilitar por 10 años de la función pública a Mirtha Vásquez, expresidenta del Consejo de Ministros del gobierno de Pedro Castillo.

La Comisión Permanente del Congreso no evaluó el informe final contra Mirtha Vásquez. Fotos: Antonio Melgarejo/ @photo.gec

CAMBIOS

De acuerdo con el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, dicho informe final no estaba incluido en la agenda de la Comisión Permanente del día.

“Nunca se planteó que ese caso se discutiera hoy (ayer), porque de lo contrario hubiera habido que citarla con la debida anticipación. No se le citó porque no lo vamos a ver hoy día”, explicó.

En declaraciones a la prensa, el congresista de Fuerza Popular aseguró que el tema nunca estuvo entre los planteamientos que se revisarían ayer y que todo se habría tratado de una confusión.

“El caso de esta señora está en la agenda, pero la agenda tiene decenas de temas. Hoy (ayer), la agenda está dedicada exclusivamente a los proyectos que con urgencia planteó el Gobierno hace un par de semanas. Ese asunto de la acusación no se verá hoy, nunca estuvo planteado, quizá hubo una confusión”, afirmó.

El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, indicó que todo podría tratarse de una confusión. (Foto: Congreso)

EL CASO

La denuncia contra la excongresista fue presentada por César Gonzales Tuanama y Manuel Merino, quienes cuestionan que Vásquez, como presidenta del Congreso interina, tomó decisiones administrativas irregulares como aumentos de sueldo y asignación de funciones a trabajadores.

Así, el informe final contra Vásquez concluye acusarla por presunta infracción al artículo 45 de la Constitución al “supuestamente haber ejercido la función pública en contravención del principio de legalidad, incurriendo en decisiones administrativas contrarias al orden constitucional que regula el ejercicio del poder del Estado”.

Además de acusarla por la presunta comisión del delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo.