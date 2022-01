La presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, afirmó este martes que en el Ejecutivo nadie está de acuerdo con que la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) “desaparezca”. Lamentó que las contrarreformas del tema educativo provengan del Congreso de la República.

“Lamentar que las contrarreformas del tema educativo están viniendo desde el Congreso básicamente. Desde el Ejecutivo nosotros hemos definido tres aspectos importantes, el primero es que no queremos un retroceso en la reforma educativa, queremos que esto seguramente mejore, nadie quiere un retroceso. Lo segundo es que en el Ejecutivo nadie está de acuerdo con que la Sunedu desaparezca, nos parece que es un organismo que ha cumplido un rol importante y que seguramente, como lo conversábamos con el nuevo ministro que tiene una visión muy interesante sobre el tema, hay algunos ajustes que se tienen que hacer en el bien de la mejora, pero nadie quiere que la Sunedu desaparezca”, señaló a en diálogo con Ideeleradio.

Añadió que el tercer aspecto es la carrera magisterial. “Lo conversábamos estos días para que no retrocedamos, no se puede tirar por la borda el tema de la meritocracia, etc, pero si es importante también mirar, y esto me parece que no es negativo, mirar un poco cómo ha funcionado en estos últimos años todas las estrategias que hemos tenido para promover la calidad educativa”, precisó.

TE PUEDE INTERESAR: Los hechos más importantes de la política peruana del 2021

“Nos hablaba por ejemplo el ministro (de Educación) que es maestro, él sí admite y nos explicaba, porque es experto en este tema, que es necesario hacer ajustes para que las evaluaciones tengan pertinencia. Porque por años se ha estado utilizando evaluaciones estándar para todos los maestros de zonas urbana, rural. Hacer los ajustes sin que eso signifique un retroceso”, puntualizó.

VIDEO RECOMENDADO

Luego del incendio registrado en un inmueble situado en el Cercado de Lima, te mostramos cuál es el estado actual de la zona en donde ocurrió el siniestro de código 3.