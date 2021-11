La presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, aseguró que es “legítimo” el intento de recoger firmas para que se pueda plantear una Asamblea Constituyente para modificar la Constitución.

Al comentar sobre la posición del Gobierno con relación a realizar cambios en la Carta Magna, la primera ministra señaló que la única manera de viabilizar estas modificaciones es a través de la generación de un momento constituyente.

“Si hablas en este momento con comunidades al interior del país, hablas con mucha gente, efectivamente quieren un cambio constitucional. ¿Cómo viabilizarlo? Me parece importante que se hagan estos procesos de que el momento constituyente se consolide en un pedido de la ciudadanía”, comentó en declaraciones a Exitosa.

Mirtha Vásquez dijo que conversó sobre posibilidad de cambiar la Constitución con Perú Libre. (Exitosa)

“Que se lleguen a conseguir las firmas correspondientes para hacer una Asamblea Constituyente, eso sería absolutamente legítimo. Mientras tanto, el Gobierno se tiene que encargar de gobernar”, añadió.

Diálogo con Perú Libre

Mirtha Vásquez dijo que conversó sobre la posición del Gobierno con Perú Libre, desde donde varios legisladores reclamaron durante el debate sobre le voto de confianza que el Ejecutivo promueva una nueva Constitución.

“Lo he planteado a los compañeros de Perú Libre. A ver, si quieren que el presidente Pedro Castillo salga a decir Asamblea Constituyente, en realidad están planteando dos cosas. Una es la posibilidad de que se presente un proyecto de ley, se discuta en el Congreso, pero no hay correlación de fuerzas, eso no se va a aprobar”, indicó.

“Lo otro es que se quiera hacer al estilo Fujimori: cerrar el Congreso, hacer Asamblea Constituyente y empezar la Constitución. Creo que tampoco es la idea repetir esos modelos que de alguna manera sentaron un mal precedente. Lo que hay que hacer es construir desde las bases, desde la ciudadanía y generar el momento constituyente”, concluyó.

