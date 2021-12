La presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, cuestionó la moción de vacancia presidencial contra Pedro Castillo, pues aseguró que no tiene los suficientes argumentos y no debería ser el procedimiento para pedirle explicaciones al mandatario.

“Corresponde al Congreso si quiere pedir explicaciones para un asunto gubernamental, corresponde llamar a los ministros, a mi persona para responder, nosotros estamos prestos”, afirmó.

En conferencia de prensa, la jefa del Gabinete se refirió a los cuestionamientos contra el presidente, tras revelarse que sostenía encuentros clandestinos en el local de Breña, por lo que anunció una serie de medidas como la reactivación de la Oficina de Integridad de la Presidencia, que no estaba activa desde julio pasado. Esta servirá para asegurar los mecanismos de transparencia.

Por otro lado, anunció que ya no se realizarán reuniones fuera de Palacio de Gobierno. “Las atenciones se realizan aquí en la oficina de Palacio. No va haber ningún tipo de atención por fuera del mismo. La casa de Breña o cualquier otro local no va a ser más para evitar cualquier tipo de especulación”, afirmó.

A esto se le suma que por Trasparencia se presentará la lista de las personas que visitaron el local en Breña.

Vásquez dio cuenta de que la PCM inició una investigación administrativa contra el exsecretario Bruno Pacheco para establecer su responsabilidad, mientras que el MTC solicitó que la Contraloría inicie las acciones sobre las obras del sector, especialmente la que se relaciona a la persona que visitó al mandatario (Karelim López).

La premier comentó que se reunieron con Castillo, escucharon sus explicaciones, por lo que creen que el caso de las reuniones en Breña se puede esclarecer.

