La presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, se refirió hoy a la moción de vacancia en contra del presidente de la República, Pedro Castillo, la cual será discutida la próxima semana en una sesión del pleno del Congreso.

“La vacancia es un procedimiento extremo, que en realidad no constituye un acto de control político, permite destituir a un presidente por una causal especial. Consideramos que el documento en el que se solicita la vacancia no tiene los argumentos suficientes, no debería ser el procedimiento por el cual no se debería pedir la vacancia al presidente”, señaló en conferencia de prensa.

En esa línea, dijo que, si existe algún tipo de dudas, el mecanismo para poder hacer este tipo de investigaciones debería ser por una denuncia, que le corresponde al Congreso si quiere pedir explicaciones para algún asunto gubernamental.

“Corresponde llamar a los ministros, a mi persona, porque estamos prestos (a acudir). La vacancia es un mecanismo extremo. No tiene argumentos suficientes, porque podría interpretarse como una situación de desestabilización para el país y el Estado”, dijo.

En otro momento, dijo que el presidente Castillo ya no usará más la casa de Breña para realizar reuniones clandestinas fuera de Palacio de Gobierno, donde conversó con empresarios y altas autoridades del Ejecutivo.

“(El Presidente) nos ha encargado manifestar que, a partir de estos sucesos se va a descartar cualquier tipo de atención o situación que haga prever que parezca que se está haciendo por fueras de Palacio. Las atenciones se realizan aquí en la Oficina de Palacio y no habrá por fuera del mismo. La casa de Breña no va a ser utilizado más para evitar cualquier tipo de especulación”, sostuvo la titular de la PCM.

