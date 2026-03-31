La candidata, Fiorella Molinelli respondió durante el bloque de Pregunta Ciudadana a una participante de Cajamarca, quien consultó sobre los cambios necesarios para que las políticas sociales se conviertan en motores de desarrollo. La postulante sostuvo que el enfoque actual debe ser reemplazado por uno orientado a generar oportunidades sostenibles.

“El Estado debe enseñar a pescar y no solamente entregar pescado. Aquí básicamente necesitamos un Estado participativo que trabaje para promover el empleo formal en todas las regiones”, mencionó.

La representante de Fuerza y Libertad advirtió sobre los altos niveles de informalidad y desempleo en el país. En esa línea, indicó que estos problemas reflejan la falta de oportunidades laborales y la necesidad de una reforma estructural.

“Hoy siete de cada 10 peruanos viven en situación informal. 20% de los jóvenes no tienen empleo. 64% de las personas adultas mayores no tienen pensión digna”, explicó.

Molinelli propuso impulsar la generación de empleo a través de una mayor inversión privada y una mejora en la calidad de la inversión pública. Asimismo, señaló que estas medidas permitirán crear trabajo digno y sostenible en el país.

“El Estado tiene que generar estas oportunidades de empleo con mucha inversión privada, pero sobre todo mejorando la inversión pública, porque esa es la única forma de generar empleo digno, sostenible para la gente”, planteó.

La candidata además planteó fortalecer la meritocracia y la articulación entre los distintos niveles de gobierno. Indicó que su propuesta incluye un trabajo coordinado con autoridades regionales y municipales.

“Vamos a estar acompañando ese ideal con meritocracia, con gente preparada, con articulación de trabajo con los gobiernos regionales y con los gobiernos municipales. Vamos a trabajar de la mano para generar empleo desde las regiones”, indicó.

La aspirante a la presidencia enfatizó la necesidad de descentralizar el desarrollo y cerrar brechas de infraestructura en el país. Señaló que el crecimiento debe impulsarse desde las regiones y no concentrarse en Lima.

“El Perú no es Lima, tenemos que comenzar a reconstruir al Perú desde nuestras regiones, tomando en cuenta a todos los ciudadanos, cerrando las brechas de infraestructura, generando puertos, carreteras, aeropuertos y conectividad”, finalizó.