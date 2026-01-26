El congresista Segundo Montalvo rechazó las declaraciones del presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, quien acusó a sectores de izquierda de intentar desestabilizar al país a raíz de la crisis que atraviesa el Ejecutivo. El legislador de Perú Libre descartó esa versión y sostuvo que la responsabilidad política recae exclusivamente en el presidente, al ser plenamente consciente de sus actos.

“Es totalmente falso. Nosotros no le hemos dicho ‘concurre encapuchado a reunirte con un chino, fuera de agenda’”, respondió Montalvo en declaraciones a Diario Correo.

En esa línea, el parlamentario aseguró que la iniciativa no busca generar inestabilidad, sino proteger los intereses del país frente a hechos que considera graves y que, a su juicio, deben ser esclarecidos a nivel político.

“Los que somos conscientes de que se le está haciendo daño a nuestra patria estamos aquí presentando esta moción de vacancia”, afirmó.

Alcance de firmas reunidas

Respecto al avance del proceso parlamentario, Montalvo confirmó que ya cuentan con las firmas necesarias para impulsar el debate y que se vienen realizando las comunicaciones formales correspondientes.

“Las firmas ya están completas. Hoy día estamos cursando un documento a los 101 congresistas, porque ya tenemos 26 que han firmado para adherirse a la moción de vacancia”, precisó ante la prensa.

Asimismo, cuestionó la posición de Rospigliosi respecto a la convocatoria de una Junta de Portavoces y sostuvo que el Reglamento y la práctica parlamentaria permiten actuar con mayor celeridad ante una situación que calificó de urgente.

“De acuerdo con la práctica parlamentaria, el presidente del Congreso puede convocar a la Junta de Portavoces y la Junta lo decide, sin necesidad de buscar las 78 firmas. Está sucediendo algo grave, presuntos hechos de corrupción. Esto urge que el presidente del Congreso convoque a la Junta de Portavoces”, señaló.