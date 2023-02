Hubo un 7 de diciembre en que Pedro Castillo se salvó. Era el año 2021 y en esa fecha Silvia Monteza, la flamante segunda vicepresidenta del Congreso, lo apoyó.

Apretó rojo para oponerse a que se admita la primera moción de vacancia contra el expresidente, que apenas 46 votos a favor.

Su postura no cambió con el tiempo. El 29 de marzo de 2022, cuando se votó por volver a vacar al profesor, Monteza se abstuvo.

Lo mismo hizo casi toda su bancada. Solo Karol Paredes respaldó la moción.

En esa ocasión, el pedido aprobó el apoyo de 55 congresistas.

Tiempo después, Monteza se ajustó al contexto y pasó a votar en verde. Eso lo evidenció el 1 de diciembre del 2022, cuando era irrefutable la falta de idoneidad en el gobierno y recién respaldaron la admisión de vacancia que promovía su colega Edward Málaga.

Luego, el 7 de diciembre del 2022, hizo lo mismo en la vacancia por el golpe de Estado.

Lo curioso es que cuando se votó para censurar al exministro Carlos Gallardo, ella se abstuvo. Y no asistió cuando se votó para interpelar y censurar a Hernán Condori (Salud). No obstante, la legisladora se defiende diciendo que se opuso a la vacancia “porque no hubo pruebas”.

Cuestionada. Además de ello, las otras críticas que persiguen a la legisladora de Acción Popular nacen a partir de la investigación que enfrenta en la Fiscalía por el caso “Los Niños”.

La indagación no solo involucra a Monteza sino a otros parlamentarios de AP, del Bloque Magisterial y algunos no agrupados. En total hijo 17.

A los implicados se les imputa los delitos de organización criminal y tráfico de influencias. Monteza y otros han ofertado sus votos a Castillo a cambio de beneficios.