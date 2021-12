Desde las 9 de la mañana, el Ministerio Público realizó ayer un megaoperativo de allanamiento sobre los inmuebles de propiedad de la empresaria Karelim López y del exsecretario general del Despacho Presidencial de Pedro Castillo, Bruno Pacheco, en el marco de la investigación que se les sigue por el presunto delito de tráfico de influencias.

Según la resolución judicial, a la que accedió Correo, el juez Manuel Chuyo Zavaleta autorizó la diligencia solicitada por la fiscal anticorrupción Karla Zecenarro, como parte de la pesquisa por las presuntas irregularidades en la licitación para la “Construcción del Puente Vehicular Tarata sobre el Río Huallaga, provincia de Mariscal Cáceres”.

Chuyo consideró idónea y necesaria la medida con la finalidad de hallar bienes relevantes en la investigación, tales como documentos, vouchers de cuentas bancarias, depósitos electrónicos y agendas, entre otro material vinculado a las pesquisas a fin de establecer “el grado de participación de las personas involucradas, presentándose esta medida como necesaria” .

De López Arredondo, el equipo de la Fiscalía, junto a personal de la Policía, intervino dos inmuebles ubicados en Pueblo Libre y Breña, así como tres vehículos; de Pacheco Castillo, un inmueble en el Rímac y un automóvil.

Además, la diligencia comprendió las viviendas de los miembros del Comité de Licitación que adjudicó la buena pro al consorcio Puente Tarata III, vinculado a Karelim López, por 232, 5 millones de soles.

Se trata de los investigados Víctor Valdivia Malpartida y Édgar Vargas Mas; los representantes del citado consorcio, Víctor San Miguel Velásquez y Héctor Pasapera López; de la empresa Termirex SAC, George Pasapera Adrianzén; y de los locales de cinco empresas vinculadas al caso.

Cabe recordar que López Arredondo ha visitado en varias oportunidades al presidente Pedro Castillo en Palacio de Gobierno y en el conocido pasaje Sarratea, Breña, antes y después de la adjudicación de la obra convocada por Provías, tal como reveló Cuarto Poder el domingo 28 de noviembre.

Para la fiscalía, en estas reuniones “se habrían realizado coordinaciones sobre la forma y modo en que debían proceder los miembros del comité de licitación pública (...) para favorecer indebidamente al consorcio Puente Tarata III con el otorgamiento de la buena pro”.

Lo que no explica es por qué se tardó en una diligencia que se realiza casi 20 días después de conocerse los graves hechos.

INDICIOS

En la resolución también se hallan elementos de convicción presentados por la Fiscalía Anticorrupción ante el Poder Judicial. Entre ellos, dos reuniones entre Karelim López y Bruno Pacheco en la oficina de este último cuando aún era secretario general de Palacio: los días 8 y 9 de noviembre, después del otorgamiento de la buena pro de la obra.

Otro elemento que se recoge es la declaración del testigo Alejandro Sánchez Sánchez, amigo del presidente Castillo, quien dijo que la empresaria acudió al pasaje Sarratea para buscar al mandatario y entregarle unos documentos.

“Si bien el testigo indica que no lo habría encontrado, menciona que la imputada se habría entrevistado con el sobrino del alto funcionario, la persona de Fray Vásquez indicando: Fray me dijo que había llegado a la casa en busca del presidente que quería dejarle unos documentos, pero no lo encontró”, cita el documento.

Esta visita se produjo el 19 de noviembre y siete días después se firmó el contrato con Provías.

La investigación preliminar tiene un plazo de 8 meses, contabilizados desde el 29 de noviembre, y el caso ha sido declarado complejo.