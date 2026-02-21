El Ministerio Público (MP) solicitó un año y cuatro meses de prisión para el exministro de defensa Walter Ayala por los presuntos delitos de coacción y patrocinio ilegal por el proceso de ascensos militares de 2021.

Ayala, según el MP, habría gestionado beneficios para oficiales cercanos a Pedro Castillo. Esta acción afectó el orden de mérito dentro del Ejército y la Fuerza Aérea.

El pedido incluye una inhabilitación de tres años para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión de carácter público.

Las investigaciones avanzan porque el Congreso autorizó el procesamiento penal de Ayala en mayo de 2025.

Actualmente, el exministro ejerce la defensa legal y busca el indulto del expresidente Castillo ante el gobierno de José Balcázar.