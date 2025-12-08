El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) confirmó que ya está en vigencia el cobro de la Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA) internacional a pasajeros en tránsito por el aeropuerto Jorge Chávez. Gabriela Lara, directora general de la Dirección de Programas y Proyectos de Transportes del MTC, explicó en Canal N que esta tarifa no se cobraba anteriormente, pero forma parte del contrato de concesión suscrito con Lima Airport Partners desde el año 2001.​

La funcionaria aclaró que la medida se aplica únicamente a pasajeros que llegan al Perú desde el extranjero y continúan su viaje hacia otro país sin abandonar la terminal aérea.

“Aunque no abandonan el aeropuerto, estos viajeros hacen uso de los servicios aeroportuarios”, señaló Lara.

El monto fue determinado por el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran) en 10.05 dólares, que asciende a poco más de 11 dólares con el Impuesto General a las Ventas (IGV).​

Cobro responde a un modelo autofinanciado de concesión

El modelo de concesión del aeropuerto Jorge Chávez es autofinanciado, lo que significa que las inversiones en infraestructura, operación y mantenimiento son una carga del operador privado, que recupera lo invertido a través de tarifas como la TUUA. Lara enfatizó que el contrato no permite subsidios, por lo que todos los usuarios que hacen uso de las instalaciones deben contribuir al financiamiento.​

“Esta disposición fue establecida desde la oferta técnica inicial del concesionario, que incluyó a los pasajeros en transferencia como parte del flujo de ingresos”, explicó la directora.

El cobro responde a la disponibilidad de 25 servicios dentro del aeropuerto para estos usuarios, y ya ha sido informado por las aerolíneas y el concesionario.​

Diferencia con la tarifa de transferencia nacional

Consultada sobre la diferencia entre la TUUA de transferencia nacional e internacional, Lara precisó que la tarifa nacional aplica a personas que se dirigen, por ejemplo, de Lima a Cusco pasando necesariamente por el Jorge Chávez debido a la falta de vuelos directos.

“A partir de la entrada en operación del nuevo aeropuerto Jorge Chávez es algo que deberían pagar. Sin embargo, esta tarifa de transferencia nacional hoy se encuentra suspendida”, indicó.​

La funcionaria agregó que desde el MTC trabajan con otras entidades como el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Ositran y el concesionario “para permitir que la TUUA de transferencia nacional no se cobre de manera definitiva, a fin de no afectar a los usuarios nacionales ya los turistas también”.​

Recursos beneficiados a aeropuertos regionales

Del total recaudado por el cobro de la TUUA internacional, el 46.511% se transfiere al Estado como retribución. Estos fondos están destinados a la operación y mejora de 17 aeropuertos regionales concesionados en el país, incluyendo los de Arequipa, Piura, Trujillo y Tacna. El MTC destacó que esta fuente de financiamiento es clave para mantener la conectividad aérea nacional y continuar con el desarrollo de infraestructura en regiones que dependen de estos terminales.​

Frente a la posibilidad de cancelación de rutas por parte de algunas aerolíneas, el MTC señaló que el impacto real del cobro recién podrá evaluarse. Además, indicó que se han instalado mesas de trabajo con el concesionario, las aerolíneas, Ositran y el MEF para monitorear posibles afectaciones a la conectividad. Las aerolíneas están obligadas a informar previamente a los pasajeros sobre el cobro de esta tarifa a través de sus canales oficiales.​

Según el contrato vigente, se podrán revisar las condiciones tarifarias a partir del año 2030. La posible modificación del monto dependerá del número de pasajeros en tránsito, y un mayor volumen de usuarios podría evitar incrementos o incluso reducir la tarifa actual. La vocera la cartera de transportes, enfatizó que se busca un equilibrio entre el respeto al contrato de concesión, la seguridad jurídica y el bienestar de los usuarios.