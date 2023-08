El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) emitió un comunicado donde requiere a los operadores de internet que dispongan el bloqueo inmediato de las aplicaciones Didi Moto y Picap, ya que ese tipo de servicio se encuentra prohibido en el país.

El órgano del Estado señaló que de acuerdo con la Ley 27189, Ley de Transporte Público Especial de Pasajeros en Vehículos Menores, no está permitido que las motos lineales ofrezcan el traslado de pasajeros.

El MTC ha reafirmado que está firmemente comprometido con garantizar la seguridad y bienestar de las personas, por lo que continuará supervisando y asegurándose de que se cumplan adecuadamente las reglas y regulaciones en vigor.

“Didi Moto y Picap no van, ¡el taxi en moto no va! Hemos requerido que en el plazo de un día los operadores de Internet bloqueen estos aplicativos. ¡La seguridad de todas y todos no es un juego!”, expresó la titular del ministerio, Paola Lazarte, a través de su cuenta de Twitter.