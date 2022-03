El presidente de la República, Pedro Castillo, se comunicó por teléfono con la empresaria y lobista Karelim López con el objetivo de transmitir un mensaje al exsecretario general del Despacho Presidencial, Bruno Pacheco.

Así lo aseguró el abogado de López, César Nakazaki, tras indicar -sin entrar en detalles- que este hecho se había producido cuando Pacheco y Castillo dejaron de comunicarme a raíz de desencuentros.

“Efectivamente, hay un momento en que Bruno Pacheco deja de hablar con el presidente porque estaban en desencuentros, discusiones y el presidente, tratando de mandarle un mensaje de tranquilidad a Bruno Pacheco, consigue el teléfono de Karelim López y la llama”, dijo el abogado a RPP.

“Karelim López ha dado el teléfono y (Pedro Castillo) le pide que le transmita a Bruno Pacheco un mensaje de tranquilidad, que todo se iba a solucionar”, añadió.

Nakazaki sostuvo que no podía brindar mayores detalles del hecho debido a que forma parte del testimonio de su defendida, que aún no se filtrado en los medios. No obstante, precisó que el jefe de Estado llamó solo una vez a Karelim López por teléfono.

Además, confirmó que el número telefónico ha sido entregado a la Fiscalía.

Por la noche, en Canal N, el letrado manifestó que “aún estaremos en la mitad de las declaraciones” que brindará su defendida ante el Ministerio Público.

CAMBIO. Al respecto, Eduardo Pachas, abogado de Pedro Castillo, negó que su patrocinado haya llamado a Karelim López.

“Esa información la tiene la Fiscalía y que investigue, que levante los secretos telefónicos. El presidente ha sido claro en su mensaje al Congreso y que (se investigue) ‘caiga quien caiga’ y que se le dé la información para que pruebe o descarte (...). Nosotros estamos señalando que el señor y la señora están faltando a la verdad y que la Fiscalía pruebe o descarte estas suposiciones. (¿Llamó el presidente a Karelim López?) Hasta donde nosotros tenemos conocimiento, él no ha llamado a nadie y no es cierto”, aseveró.