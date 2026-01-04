En diálogo con Correo, especialista analiza el impacto de la captura del dictador en las comunidad venezolana asentada en el país, y en la sociedad peruana.

¿Cómo toman los venezolanos en el Perú la caída de Nicolás Maduro?

La mayoría de los venezolanos estamos complacidos de que se haga justicia. Lo que ha había sucedido en Venezuela es que el Estado se había coludido con grupos paraestatales para ejercer control territorial, para básicamente romper el monopolio de la fuerza coactiva y erosionar el estado de derecho. Ha sido un escenario que ha llevado la proliferación de economías negras, del crimen organizado transnacional.

​¿Se imaginaron una intervención de este tipo?

Se esperaba que ocurriera algo, por todo el tema del despliegue en el Caribe, y lo del propio presidente Donald Trump, que venía avisando sobre la situación y las negociaciones en Venezuela, México y Barbados. Hubo como cuatro escenarios de negociación en los que se intentaba una salida y lamentablemente no funcionó.

En el Perú hay al menos 1.5 millones de venezolanos. ¿Qué porcentaje de ellos retornaría a su país tras la caída de Maduro?

Con una garantía de estabilidad, en un escenario optimista, creo que alrededor de un 30% podría retornar al país, sobre todo motivados por la recuperación de su estatus profesional. Otro gran imán es la propiedad, volverán aquellos que tienen vivienda propia en Venezuela. Creo que esos dos elementos van a ser determinantes y, por supuesto, los incentivos que se establezcan para el retorno.

¿El 70 % restante evaluaría un retorno a futuro o se quedaría en el Perú?

Creo que, en una segunda etapa, habrá personas que van a ser más cautelosas con el escenario y que van a esperar a ver condiciones de mayor estabilidad. También hay un porcentaje importante que ya ha establecido lazos. Alrededor de un 30% ha establecido ya lazos en el Perú. No solamente están insertados laboralmente, sino con familias, con hijos, esposo, esposa.

El presidente José Jerí anunció facilidades para el retorno inmediato de los venezolanos, sin importar su condición migratoria. ¿Cómo toma el anuncio?

El proceso de salida suele no ser muy complicado cuando es para el país de origen. Pero creo que hay que tomar en cuenta que va a haber un retorno por tierra, lo que implica el paso por Ecuador y Colombia. Entonces, son medidas que además deben tomarse regionalmente, concertadamente, comprendiendo la ruta migratoria y que esto involucra potenciales riesgos. Creo que allí la buena intención del presidente Jerí debe acompañarse de un plan aterrizado.

¿Qué porcentaje de la población venezolana en el Perú está en situación irregular?

Estamos hablando de alrededor de 300,000 y 400 000 personas. Ahora, esa cifra es variable por el tema de las solicitudes de refugio. El tema es la indocumentación, o sea, aquellos que, por ejemplo, solo poseían cédula de identidad y está fue extraviado o vencida. Una de las primeras medidas exigibles a Venezuela, en su responsabilidad consular, es justamente la emisión de los documentos para los venezolanos y con ello propiciar que se dé un retorno seguro, con estándares de migración.

¿Qué impacto generaría el retorno de los venezolanos en Perú?

Entendiendo que, si tú sacaras al 100% de los venezolanos del Perú, el país tendría 1.5 millones de consumidores menos, de trabajadores menos. Eso impactaría en la economía. Entonces, nuevamente ahí es importante la coordinación. Entre los países debemos generar un retorno ordenado, y no es un tema que sucede de un día a otro. Se debe aplicar un plan de retorno seguro que no genere huecos en la comunidad de acogida.

Muchos venezolanos deben estar ansiosos de regresar a la patria, pero ¿Qué tiempo deberían esperar para que sea un retorno seguro?

Eso es parte de lo que estamos esperando conocer, a profundidad. El presidente (Donald) Trump ha mencionado una serie de medidas de restablecimiento, pero no ha hablado de plazos. Los siguientes días y semanas van a ser determinantes en ese sentido.