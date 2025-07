El debate en torno a la reorganización del Ministerio Público y la Junta Nacional de Justicia adquiere particular relevancia a un año del cambio de Gobierno. Natale Amprimo Plá, abogado constitucionalista y político, presenta aquí sentidas reflexiones sobre el deterioro del sistema de justicia, y una propuesta puntual que -cree- pueda remediarla.

¿Reorganizar la Fiscalía y la JNJ; dónde reside la necesidad pública de hacer esto?

La crisis en la justicia no es nueva en nuestro país y tampoco es nuevo el intento por generar un verdadero cambio. Los ejes centrales que hay que abordar, a mi juicio, son tres. Primero la falta de autonomía de los jueces. En segundo lugar, la ausencia de una adecuada infraestructura y de recursos. Y, finalmente, el tema de la provisionalidad.

¿Qué es sustancial para repotenciar la justicia; mejores leyes, mejores códigos?

El tema de la justicia en el Perú no es un tema de leyes; no hay que cambiar el código, los procedimientos. No. Es un tema humano, es el factor humano. Si no captamos la excelencia vamos a seguir siendo una comparsa del engaño. Hay que preguntarnos cómo captar a los mejores estudiantes de Derecho, a los mejores profesionales para que se interesen en hacer de la judicatura su opción de vida. Hay que ofrecer ciertos incentivos para que ello ocurra. Hoy todo lo que hay son auténticos desincentivos.

¿Qué hacer?

Por ejemplo, un tema que, sin lugar a dudas, no se puede mantener es la provisionalidad. La provisionalidad es la que genera que un juez esté siempre con un pie afuera, pues su permanencia en el cargo depende de quién lo ha designado y lo mantiene. Esas designaciones muchas veces se producen porque se quiere que se emitan resoluciones, diríamos, en determinado sentido. Porque sería ciego sostener que, hoy en día, la política no está en el Poder Judicial. Hoy día se logran cosas políticas a través del Poder Judicial, ¿no es cierto? Y se ponen jueces provisionales para, justamente, obtener, esas resoluciones ...Entonces, la provisionalidad, sin lugar a dudas, afecta la independencia del Poder Judicial. Por otro lado, ¿quién de excelencia va a querer hacer carrera de juez o fiscal si cada siete años te pueden mandar a tu casa? O sea, viven con una espada de Damocles en el cuello. Ese juez o fiscal muchas veces no tiene independencia y busca no chocar con el poder.

¿Entonces, usted propone eliminar el sistema de ratificaciones de jueces y fiscales que se hace cada siete años?

Claro. Si tú tienes jueces que cada 7 años tienen que pasar por el callejón oscuro de ser ratificados por la Junta Nacional de Justicia no vas a tener jueces independientes. Ese sistema fue introducido en la Constitución de 1993 para tener jueces mediatizados y controlados; no para tener jueces independientes. Y eso hay que subrayarlo.

¿Es decir, un juez o un fiscal no pueden ser destituidos?

Ese es un tema distinto. Si incu

rren en una una falta grave o en una inconducta claro que deben ser expectorados.

Usted propone que la actual JNJ sea reemplazada temporalmente por una comisión de expresidentes del TC; esta comisión designaría nuevos fiscales supremos, ¿es así?

Exacto. Hay que generar una operación a corazón abierto que implica que una comisión especial pueda por invitación cubrir las vacantes. Se tienen que generar nuevos liderazgos porque con lo que hay no vamos a ningún buen puerto. En segundo lugar, tienes que eliminar la ratificación de

jueces y fiscales, y en tercer lugar, es generar un programa que promueva la incorporación de la excelencia al Poder Judicial.

Hay quienes dicen que grupos y líderes políticos con carpetas fiscales quieren controlar a la Fiscalía, ¿qué piensa?

¿Alguien duda que la fiscalía hoy

día tiene un manejo politizado? ¿Alguien duda eso? ¿Alguien está contento con el desempeño de la Fiscalía? Cuando a usted lo convoca un fiscal, ¿usted siente seguridad o siente temor? Ese es el tema. Entonces, ¿cuándo es el momento para hacer una reorganización? En el Perú siempre estamos en crisis. Diremos que nuestra normalidad es la crisis. ¿No es acaso cierto que hay sectores que creen que la fiscalía es un botín que va para un lado y para otro? Por eso hay que cambiarlo y eso no se va a cambiar con los actuales fiscales supremos, sino con gente nueva, que sea realmente imparcial y objetiva, de forma que la Fiscalía nunca más sea utilizada como arma política.