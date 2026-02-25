Nelly Paredes del Castillo fue nombrada nueva ministra del Ambiente, en reemplazo de Miguel Ángel Espichán Mariñas, en el marco de la reorganización del gabinete ministerial.

Nelly Paredes es la ministra del Ambiente



Perfil de la nueva titular del sector Ambiente

Paredes del Castillo posee 35 años de experiencia profesional, con formación y práctica en gestión pública, elaboración de políticas, planificación, dirección y evaluación de programas y proyectos de desarrollo social, rural, forestal y ambiental, todos bajo un enfoque participativo, de género e interculturalidad.

Se desempeñó como viceministra de Gestión Ambiental y ejerció el cargo de ministra de Desarrollo Agrario y Riego entre diciembre de 2022 y septiembre de 2023.

También ejerció como directora ejecutiva del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) desde mayo hasta diciembre de 2024.

En la última década, ha participado en diversos eventos nacionales e internacionales relacionados con Desarrollo Rural, Cambio Climático, Desarrollo Económico y Rural, y Agroforestería, tanto como participante, ponente y así mismo facilitado diversos talleres en los temas de Gestión de Manejo Integrado de Cuencas, Género y Desarrollo, Planificación y otros.