Este viernes, el Jurado Electoral Especial (JEE) abrió un proceso contra el presidente José Jerí, tras considerar que infringió el principio de neutralidad electoral. El informe sustenta que el mandatario realizó expresiones a favor de su partido “Somos Perú” durante una entrevista en el programa El Valor de la Verdad, difundido el pasado 23 de noviembre.

Asimismo, en las conclusiones del documento difundido por el periodista Carlos Viguria, se recomienda elevar el informe al Pleno del Jurado Electoral Especial de de Lima Centro 1 “a fin de que proceda conforme a sus atribuciones y a la normativa vigente”. En ese sentido, se enviaría una notificación al presidente junto al informe para que dé sus descargos.

Polémica entrevista

Como se recuerda, el mandatario apareció en un programa local conducido por el periodista Beto Ortiz en donde mencionó que “Somos Perú apoyó la gobernabilidad” y que el partido de José Luna era “su único amor político”